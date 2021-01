Míchel González semble fort pour devenir le prochain entraîneur de la Valence. La situation délicate que traverse l’équipe du Che, aggravée par le nul à domicile contre Cadix, laisse très touchée Javi Gracia, qui pourrait avoir des heures de travail. L’entraîneur expérimenté de Madrid est le principal candidat pour prendre la relève sur le banc de Valence, dans le but de sauver la relégation en deuxième division.

La continuité de Gracia dans le poste est passée par la réunion qui a clôturé le jour 17 de la Ligue de Santander. Le jeu a été présenté comme un ultimatum pour l’entraîneur, qui a l’équipe en seizième position, à égalité de points avec le Elche, marquant la descente. Le duel contre l’équipe de Cadix a été présenté comme une finale pour les Valenciens, qui traversent une crise sportive et institutionnelle sans précédent dans la Mestalla.

Le point marqué contre un nouveau promu peut être insuffisant pour Gracia. La situation est plus que délicate, après avoir ajouté sept défaites et seulement trois victoires jusqu’à présent cette année, avec deux matchs à jouer pour terminer le premier tour. Le moment dramatique qu’ils traversent pourrait provoquer le soulagement sur le banc dans les prochaines heures. En fait, l’entraîneur pourrait ne pas s’asseoir sur le banc jeudi, lors du match du deuxième tour de la Copa del Rey avant le Yeclano.

Míchel, le favori

Pour remplacer Grace, le meilleur postulat est Míchel González. Dans les dernières heures, la nouvelle est apparue que l’entraîneur expérimenté pourrait reprendre l’équipe de Taronja si la victoire contre les Andalous n’était pas obtenue. Il est actuellement sans équipe, après avoir conclu son aventure dans le football mexicain l’été dernier, sous le commandement des Pumas de la UNAM.

Le natif de Madrid a l’habitude de faire face à la pression tout au long de sa déjà longue carrière sur le banc. Sa première étape à Primera était dans le Getafe, à celui qui est arrivé à la fin de la saison 08-09, parvenant à éviter la descente des azulones et en le classant le parcours suivant pour la Ligue Europa. Après son passage infructueux à travers le Séville, sa prochaine équipe en Espagne était le Malaga à 17-18 ans, qu’il a réussi à sauver avec quatre victoires en cinq matchs, dont une contre Barcelone.

Si votre arrivée est confirmée à Valence, l’objectif ne serait autre que d’essayer de réaliser ce qu’il a déjà fait de son temps avec les anchois et les getafenses. L’équipe du Che a été reléguée en bas du tableau après une séquence de huit matchs consécutifs sans victoire, dans laquelle ils ont ajouté cinq points. Les joueurs valenciens sont à la 16ème place, à égalité de points avec la zone de relégation.

Une équipe vouée à souffrir

La mauvaise situation de l’équipe n’est rien de plus qu’une conséquence directe de la gestion des propriétaires du club, Meriton Holdings. Représenté par Anil Murthy et avec Peter lim En tant que principal responsable du club, l’équipe a vu comment, lors du dernier marché d’été, ses stars sont restées pratiquement libres, dans le but de libérer la masse salariale et d’essayer de sauver la situation financière délicate, causée par la perte considérable de revenus.

Le départ du noyau fort du vestiaire proclamé champion de la Copa del Rey lors de la saison 2018-19 a considérablement réduit la qualité de l’effectif. Les joueurs aiment Parejo, Coquelin, Rodrigo Moreno, Garay ou Kondogbia Ils sont partis sans qu’aucun remplaçant soit arrivé, ce qui a directement affecté les performances de l’équipe.

Les écarts entre le conseil d’administration et le club n’ont pas non plus contribué à améliorer le parcours du club Javi Gracia. L’entraîneur a été choisi pour prendre en charge la transition de l’équipe, étant donné la promesse de l’arrivée de renforts. Quelque chose qui ne s’est pas produit. Le manque de signatures dans la fenêtre estivale a conduit l’entraîneur à se plaindre durement du projet dont il venait de prendre le commandement, créant un schisme qui a fini par devenir insurmontable.

Une mauvaise planification sportive, associée aux échecs sportifs constants sous le commandement de Javi Gracia, peuvent précipiter un licenciement prévisible pendant plusieurs jours. La nécessité de changer la mauvaise dynamique de l’équipe du Che, qui a remporté l’un de ses 13 derniers matches de championnat, pourrait entraîner ce qui serait le troisième licenciement d’un entraîneur cette saison, après le limogeage de Oscar Garcia en Celta et Gaizka Garitano dans Athletic.