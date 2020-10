Le chemin que Talleres a commencé en 2004 en ce moment ne semblait pas avoir de plancher. Après avoir perdu la promotion avec Argentinos Juniors, le transit par B Nacional a été compliqué. Des techniciens de renom (Saporiti, Gareca, Insúa, Comizzo et Humberto Grondona, entre autres) et des renforts en tout genre (de Diego Garay à Julián Maidana en passant par Lucas Rimoldi et Luis Salmerón) sont passés, mais l’équipe n’était même pas près de rêver de son retour à First. Tout le contraire: en 2009, il est descendu au tournoi argentin A. Il y a eu quatre ans dans cette catégorie jusqu’à la promotion de 2013.

Cependant, le retour de Talleres au B Nacional était temporaire. Malgré le fait qu’il a ajouté 15 incorporations dans le but de revenir à First, Cette saison 2013/2014 a été pleine de mauvais résultats et de la pire fin: relégation à nouveau, au célèbre tournoi fédéral A.. Dans le premier tournoi, il a atteint la finale, mais a perdu ce croisement avec Gimnasia de Mendoza. Plus tard, le club – intervenu après la direction et la faillite – a de nouveau organisé des élections. C’est quand Andrés Fassi a gagné et que la reconstruction a commencé.

Frank Darío Kudelka a été l’entraîneur choisi pour une nouvelle étape qui a culminé il y a exactement cinq ans avec une célébration qui s’est étendue de Formose à Cordoue.. Le 27 octobre 2015, Talleres a battu Sol de América à Formose et il est resté avec le championnat fédéral A et, bien sûr, la promotion. Après 19 victoires, 11 nuls et une seule défaite, le Matador a réussi à revenir dans la deuxième catégorie du football argentin. “Je suis heureux d’avoir accompli ce que je suis venu faire, qui était d’éliminer Talleres de cette catégorie”, a déclaré le DT avec enthousiasme.

C’était une belle campagne qui avait le piquant supplémentaire ses fans ont exploité les gradins de Mario Alberto Kempes à chaque fois que son équipe jouait à domicile même s’il était au Federal A. Et cet après-midi, il a obtenu sa promotion, plus de 4000 fans se sont rendus à Formose pour célébrer le but de taco de Victorio Ramis qui a assuré la victoire 1-0 cela signifiait la promotion. Cette même nuit Le stade de Córdoba a dû être ouvert pour que le public puisse célébrer avec ses joueurs.

Cette même équipe, principalement avec l’incorporation de Cholo Guiñazú, était celle qui huit mois plus tard a été couronnée championne invaincue de la National B, également avec Kudelka sur le banc. C’était le tournoi de transition pour réadapter le calendrier Primera dans le style européen. Alors, En moins d’un an, Talleres a réussi à passer du tournoi fédéral A à la catégorie la plus élevée, l’endroit où il était absent depuis 12 ans..