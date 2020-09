L’entraîneur du New York City FC, Ronny Deila, s’attend à un défi de taille lorsque son équipe affrontera le Toronto FC, même si l’équipe canadienne sera sans Michael Bradley.

Le milieu de terrain Bradley a subi un ligament collatéral médial plus tôt en septembre et fait face à plusieurs semaines en marge.

Toronto en a perdu un, en a remporté un et fait match nul en l’absence de Bradley, et occupe la quatrième place de la Conférence de l’Est avant la confrontation de mercredi avec le NYCFC, cinquième.

“Cela va être un gros test pour nous, mais nous sommes prêts”, a déclaré Deila, dont l’équipe est invaincue en six, lors d’une conférence de presse. «Il y a une bonne dynamique dans le groupe.

“Toronto a une bonne équipe et de bons joueurs, que Bradley joue ou non. C’est un joueur de qualité, un leader et un entraîneur sur le terrain, donc ce sera une perte pour eux, mais si vous perdez quelque chose, vous pourriez obtenir quelque chose de différent. .

“Ils ont un système sur lequel ils comptent et en qui ils ont confiance et qu’ils connaissent, donc il s’agit d’arrêter l’équipe, pas les individus. Le match de Toronto en février a été une mauvaise performance, à bien des égards. Nous avons besoin d’une bonne défense, pour être agressif, pour attaquer les espaces. . “

L’entraîneur torontois Greg Vanney, quant à lui, a exhorté son équipe à être plus patiente avec la façon dont ils créent leurs attaques alors qu’ils visent à combler l’écart avec les leaders de la conférence Columbus Crew.

“Nous avons le sentiment en ce moment que nous devons gagner chaque balle et chaque passe et donc notre forme défensive est parfois très impatiente”, a déclaré Vanney aux journalistes. «Et à cause de cela, nous dépensons beaucoup d’énergie.

“Nous devons juste être plus patients parfois. Nous ne pouvons pas tout presser parce que nous commençons à jouer par derrière, notre patience diminue un peu et nous poussons un peu trop le jeu.”

JOUEURS À SURVEILLER

New York City FC – Valentin Castellanos

Parlez d’avoir un objectif! Aucun joueur de la MLS n’a tenté plus de tirs toutes les 90 minutes que Castellanos du NYFC (4,88) cette saison, bien qu’il n’ait jusqu’à présent pas réussi à marquer. Ses 26 tirs sont les plus nombreux de tous les joueurs de la MLS sans but en 2020.

Toronto FC – Ayo Akinola

Ayo Akinola a marqué après avoir été remplaçant contre DC United la dernière fois et le joueur de 20 ans a maintenant marqué six buts en MLS en sept apparitions cette saison. Aucun autre joueur de moins de 22 ans n’a marqué plus de trois fois jusqu’à présent en 2020.

FAITS CLÉS OPTA

– Le NYCFC a battu Toronto 3-1 en huitièmes de finale au tournoi MLS is Back après avoir remporté un seul match nul lors de ses quatre rencontres précédentes avec les Reds.

– L’équipe de New York est invaincue (W2 D4) en matchs à domicile de saison régulière contre Toronto.

– Toronto a remporté les deux matches de barrage à la NYCF, dont 2-1 en demi-finale de l’Est la saison dernière.

– Les hôtes sont invaincus en six matches consécutifs, ne concédant que deux buts au cours de cette période.

– Toronto n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs (D1 L2) après une série de trois victoires consécutives après la reprise de la saison régulière.