L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a reconnu que l’arrivée de Luis Suárez avait pu modifier le jeu de son équipe en raison des caractéristiques de l’Uruguayen. “génère le besoin de le fournir”, et a également souligné «l’importante inertie» tant au niveau du jeu que de la dynamique dont ils jouissent actuellement avant d’affronter un Lokomotiv «très compétitif» ce mardi en Ligue des champions.

11/02/2020

À 20:38 CET

Presse Europa

«Tout cela est généré par la présence de Suárez, ce qui génère le besoin de l’approvisionner car Costa et Morata ont d’autres caractéristiques qui nous permettent de jouer des espaces ou de la longueur. Luis a besoin de personnes plus proches et vivent là où il sait qu’il est. ça peut faire mal et c’est pourquoi l’équipe cherche le chemin du but, qui est la chose la plus importante dans le monde du football », a expliqué Simeone lors d’une conférence de presse ce lundi.

Le «Cholo» a rappelé qu’avec Radamel Falcao, ils jouaient «dans un sens» et avec Diego Costa «dans un autre». “Et maintenant, nous devons devenir accro à une nouvelle situation avec laquelle nous vivons ensemble”, a-t-il ajouté, précisant que “toujours les caractéristiques des footballeurs sont ce qui génère les voies pour chercher à responsabiliser l’équipe”.

“En ce moment, nous allons dans cette direction, mais je ne partage pas ce qui peut arriver plus tard ou les illusions car le football est très dynamique et les jeux ne sont pas les mêmes. Selon la force, l’énergie et ce que nous voyons dans le formation, nous chercherons à jouer pour ce dont nous avons besoin », a-t-il déclaré à cet égard.

L’Argentin a évité de noter ce que l’équipe a fait jusqu’à présent, mais il a clairement indiqué qu’il “travaillait bien” et qu’il “avait une inertie importante dans son jeu et sa dynamique”. “Et je l’ai dit après le match nul contre Villarreal et la défaite contre le Bayern, et je le tiens après avoir remporté Osasuna, mais demain un adversaire coriace et difficile nous attend qui exigera le meilleur de l’équipe”, at-il déclaré.

Simeone a également souligné que “sans aucun doute” de l’étranger “beaucoup de gens apprécient” ce que l’Atlético a fait ces dernières années. “Je pense que les entraîneurs apprécient la cohérence parce que nous savons à quel point c’est difficile et parce que le club nous donne cette force”, a-t-il déclaré.

Sur Lokomotiv, il l’a décrit comme “très compétitif”. “Leurs records de leurs 14 derniers matchs parlent d’eux-mêmes. Dans les cinq défaites qu’ils ont eues, ils n’ont pas été plus d’un but et ils ont été des matchs serrés et compétitifs, nous parlons donc d’une équipe qui sait rivaliser”, a-t-il prévenu.

Cependant, il ne voulait pas dire si la partie russe était plus élevée que l’an dernier lorsqu’elle s’était également rencontrée en phase de groupes. “Il ne serait pas juste de dire si c’est mieux ou pas”, a-t-il conclu. “C’est une équipe qui se retire très bien, qui contre-attaque très vite, qui a beaucoup de force défensive et qui sait ce qu’elle veut faire sur le terrain”, a-t-il conclu.