Karla Torrijos

Journal La Jornada

Vendredi 27 novembre 2020, p. a14

Daniela Espinosa, attaquant du club América, a assuré que son équipe ne génère pas de pression pour jouer contre Chivas la série la plus attrayante des quarts de finale du tournoi 2020 des Gardiens de la Liga Mx Femenil, qui débutera aujourd’hui avec le match aller, et Il a affirmé qu’à l’instar de l’équipe masculine, ils connaissaient l’importance de gagner la classique nationale, ils donneraient donc le maximum d’efforts pour tenter de passer au tour suivant.

“En termes d’esprit, l’équipe est très bonne, nous avons eu une bonne finale de saison, ce que nous recherchions, et maintenant nous ne pensons qu’au match de demain (aujourd’hui). Quand c’est un classique on sort pour tout donner sur le terrain, on a l’opportunité d’être local et on va en profiter.

Le match contre Chivas a toujours plus de réflecteurs, mais cela ne nous met pas la pression, au contraire, cela nous motive à tout donner. Un classique est important pour nous, nous l’héritons de l’équipe masculine et nous savons que ces matchs ne sont pas perdus, je dis toujours à mes coéquipiers qu’il faut sortir et jouer à mort pour représenter fièrement qui nous sommes et défendre notre bouclier, a-t-elle mentionné hier dans une conférence de presse virtuelle.

De même, le capitaine de l’équipe azulcrema a minimisé le fait que les Eagles se soient qualifiés pour la ligue en cinquième position, soulignant que dans cette phase, ce qui compte vraiment, c’est le football que chaque équipe apporte et se rend sur le terrain avec une mentalité. positif. Les bons et les mauvais sont derrière nous, et nous essaierons d’aller pas à pas pour atteindre cette finale à la recherche d’un autre championnat.

D’autre part, l’attaquant, qui est jusqu’à présent le meilleur buteur du club féminin América, avec 56 buts, a déclaré qu’il serait très spécial de marquer à nouveau l’équipe rojiblanco; Cependant, il a indiqué qu’au-delà de l’augmentation de son record, ce qui compte, c’est de battre le fidèle rival.

Je sors toujours sur le terrain pour tout donner, et ce n’est pas moi qui marque les buts, c’est le travail de toute l’équipe, ils peuvent dire que Daniela a marqué, mais pour moi, c’est l’Amérique féminine qui marque et nous allons pour ce championnat, a-t-il dit.

Ce vendredi, les matches aller suivants du tournoi féminin auront également lieu: Pumas-Monterrey, Querétaro-Atlas et Pachuca-Tigres.