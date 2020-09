Brendan Rodgers est préoccupé par la profondeur de son équipe de Leicester City alors qu’ils entament une campagne marathon à West Brom.

Leicester s’est qualifié pour la Ligue Europa la saison dernière, après avoir perdu des places en Ligue des champions, et doit donc faire face à une saison longue et difficile.

Rodgers a reconnu que les rencontres supplémentaires signifiaient que les Foxes devaient renforcer leur équipe sur le marché des transferts.

Et il ne pense pas encore que le club ait pris les mesures nécessaires, perdant Ben Chilwell contre Chelsea mais signant Timothy Castagne en tant que remplaçant apparent.

Une série de problèmes de blessures – y compris celui de James Maddison, si coûteux au dernier mandat – persistent également.

“Nous ne [have a big enough squad]”, A déclaré Rodgers.” Notre idée cette année était de nous améliorer. Les joueurs de cette dernière saison ont montré de nombreux grands moments. Pour nous améliorer, nous avons besoin de qualité. Dans cette dernière période, lorsque nous avons perdu certains de nos joueurs, pour faire une rotation, nous n’avions pas cette profondeur. “

En revanche, West Brom progresse sur le marché des transferts.

Callum Robinson est retourné dans le club nouvellement promu dans la semaine précédant le match de Leicester, Slaven Bilic confirmant ensuite l’arrivée imminente de Branislav Ivanovic vendredi.

“C’est la qualité, bien sûr – c’est pourquoi nous recrutons des joueurs, pour améliorer nos joueurs – mais aussi l’expérience, sur et en dehors du terrain”, a déclaré Bilic. “Donc ce n’est pas seulement [Ivanovic] mais lui plus l’influence qu’il va avoir, non seulement sur les défenseurs mais sur toute l’équipe. “

JOUEURS À SURVEILLER

West Brom – Grady Diangana

Le départ de Diangana à West Ham a suscité l’indignation des joueurs et des supporters au London Stadium, mais West Brom en est les bénéficiaires. L’ailier a brillé dans le championnat et cherchera maintenant à prouver sa valeur dans l’élite.

Leicester City – Jamie Vardy

Il viendra un jour où Leicester ne pourra plus dépendre de Vardy, mais pour l’instant, avec un certain nombre de problèmes de blessures à l’approche de la nouvelle campagne, il devra à nouveau performer. Le joueur de 33 ans a terminé la saison dernière avec le Soulier d’Or malgré une campagne de hauts et de bas.

FAITS CLÉS OPTA

– Leicester n’a jamais remporté cinq matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur contre un seul adversaire, avec leurs quatre victoires consécutives jusqu’à présent contre West Brom, leur meilleure séquence conjointe dans la compétition (également contre Newcastle United en janvier 2020).

– West Brom a remporté son premier match de championnat au cours de trois des quatre dernières saisons (3-0-1), après avoir gagné seulement deux fois lors de ses 18 derniers matchs (2-6-10).

– Leicester a remporté son premier match de Premier League de la saison lors d’une seule de ses 11 dernières tentatives (1-5-5), bien que cette victoire soit intervenue lors de leur saison victorieuse en 2015-16 (4-2 contre Sunderland).

– Après avoir récolté 24 points en huit matchs gagnants entre octobre et décembre 2019, Leicester a remporté le même nombre de points lors de ses 22 derniers matches de Premier League de la saison 2019-20 (6-6-10).

– Vardy a marqué lors de ses quatre matches à l’extérieur en Premier League contre West Brom. Le seul joueur de l’histoire de la Premier League à jouer plus de matches à l’extérieur contre un adversaire et à marquer à chaque match est Ruud van Nistelrooy à Newcastle (marqué dans les cinq).