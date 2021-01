La dernière quarantaine de deux semaines que tous les joueurs doivent passer pour jouer au open d’Australie Il atteint déjà des coûts de 25 millions d’euros, selon le président de Tennis Australia, Craig Tiley. Enfin, il y aura deux bulles -dans Adélaïde et Melbourne-, une mesure qui a suscité une vive polémique parmi les joueurs en raison de la différence de traitement qu’ils recevront.

“Je peux confirmer qu’il sera supérieur à 40 millions de dollars (environ 25 millions d’euros)”, a-t-il déclaré. Craig Tiley, leader du tennis australien, dans des déclarations aux médias locaux The Age, sur le coût de toutes les mesures prises pour que les joueurs de tennis passent la quarantaine avant la tournée australienne. Des coûts qui ne cessent de croître et c’est-à-dire qu’ils ne font que des imprévus sans que les premiers joueurs de tennis soient encore arrivés et les premiers points positifs peuvent survenir.

Quelques jours après l’arrivée des joueurs, ils ont dû changer d’hôtel qui avait auparavant été désigné comme hôtel de quarantaine. La raison en était que divers propriétaires des installations où les joueurs de tennis resteraient se sont opposés à leur arrivée. Ainsi, des alternatives ont été recherchées et deux bulles ont été créées: une à Adélaïde, pour les joueurs de tennis les mieux classés de l’ATP et de la WTA, et une autre à Melbourne pour les joueurs ordinaires.

Cette décision a suscité beaucoup de débats parmi les joueurs de tennis eux-mêmes, car ils voient un traitement inégal. En effet, les mesures sont différentes selon les villes australiennes. Les joueurs de tennis aiment Rafa Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Serena Williams ou Naomi Osaka Ils seront à Adélaïde, où en plus de participer à un tournoi d’exhibition fin janvier, ils auront une plus grande liberté que les joueurs de tennis séjournant à Melbourne.

Dans le groupe de joueurs de tennis qui seront mis en quarantaine à Adélaïde, il y a aussi les joueurs choisis par ces joueurs de tennis pour s’entraîner pendant la période de quarantaine. Contrairement à ceux qui restent à Melbourne, ils pourront compter sur plus d’heures de formation, ainsi que sur un noyau de compagnons plus important.

Plus d’heures de formation

«Ils peuvent même bénéficier d’une salle de sport dans l’hôtel et faire leurs exercices, ce qui ne comptera pas dans le quota de cinq heures. Tout le monde peut sortir. Ils pourront presque vivre normalement », a-t-il souligné. Jérémie Chardy, dans des déclarations à L’Equipe sur les avantages que le petit groupe de joueurs qui sera installé cette semaine à Adélaïde devra passer les 15 prochains jours.

Les joueurs devront se rendre en Australie dans les avions affrétés par l’organisation du tournoi elle-même pour entrer dans la bulle, car sinon, ils seront considérés comme des “ touristes normaux ” et devront passer la quarantaine sans quitter les installations de l’hôtel.

Au cours des prochaines semaines, Melbourne accueillera jusqu’à cinq tournois de différentes catégories, avec le ATP Cup et l’Open d’Australie les tournois les plus remarquables. La première se tiendra du 1er au 5 février avec la participation de 12 équipes nationales et la représentation de Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño et Marcel Granollers dans l’équipe espagnole. Puis, à partir du 8 février, se jouera l’Open d’Australie, premier Grand Chelem de la saison.