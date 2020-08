À la suite de la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, les Milwaukee Bucks sont devenus la première équipe à boycotter un match pour protester contre la brutalité policière et l’injustice raciale mercredi, déclenchant un mouvement plus grand dans le monde du sport. Plusieurs équipes de la NBA, WNBA, MLB et MLS ont également boycotté en réponse, et les athlètes appellent publiquement au changement car leurs saisons sont devenues une préoccupation secondaire.

La légende et analyste de la NBA, Robert Horry, a partagé sa réaction au tournage de Blake sur Spectrum SportsNet, et s’est ouvert sur les conversations difficiles qu’il a été forcé d’avoir avec ses enfants en tant que père noir.

«J’étais assis là et j’ai commencé à pleurer. Et ma femme entre et elle dit: «Pleures-tu parce que tu as 50 ans aujourd’hui?» Et j’ai commencé à rire, comme, non. J’ai dit « avez-vous vu la vidéo de ce type se faire tirer dessus? »

Et au début, je l’ai vu et je le regarde, je me suis dit «bien peut-être qu’ils vont le tasser, non?» Parce que c’est ce qu’ils font avec les Blancs. Ils les taquinent. Et donc je n’ai pas fait monter le volume, et Christian entre dans la pièce et dit ‘non, papa, ils l’ont abattu.’ Je le rejoue, je suis comme ‘wow.’ Ils ont tiré sur ce type sept fois arrière.

Et puis j’ai cette conversation avec Christian, et il était comme « c’est faux, c’est faux. » J’ai dit « yo, c’est plus que faux. C’est juste un mal absolu. »Et je lui dis…. et il est difficile de dire à votre fils de 14 ans que je m’inquiète pour lui quand il passe cette porte. J’ai un fils de 21 ans, je m’inquiète pour lui. Parce que les hommes noirs sont une espèce en voie de disparition à peu près. Ces flics sont juste en train de tuer parce qu’ils ont le sentiment que s’ils n’ont pas de caméra, ils ont le droit. »

Et je dis tout le temps à mes enfants, je dis «mec, je me fiche de ce qui se passe, parce qu’à la fin de la journée, je veux que tu reviennes à la maison. Si vous devez vous allonger par terre et qu’ils peuvent vous donner des coups de pied, vous battre – au moins vous allez à l’hôpital, vous reviendrez chez moi. Quoi qu’ils vous disent, ne prenez pas sur vous de laisser sortir cette rage que vous avez contre ce flic. Parce qu’il a l’arme. Il peut vous mettre fin. Et je ne veux pas qu’il finisse par vous, car s’il vous met fin, cela signifie que je vais le mettre fin. » Et je sais que c’est mal de ma part de dire, mais je suis tellement « A Time To Kill ‘ un gars comme Samuel L. Jackson, tu sais, et ça va arriver avec moi. Et j’ai dit que je ne voulais pas que cela se produise. J’ai déjà perdu un enfant. Je n’ai pas besoin d’en perdre un autre.

Et je ne pense pas que les gens comprennent, en particulier les Blancs, à quel point il est difficile pour les Noirs de regarder ça. «