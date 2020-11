Mario Suárez et Malena Costa ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Ils sont mariés et ont des enfants, ils ont fondé une famille et la relation est plus que consolidée. Evidemment, ils ont une totale confiance, également pour faire des blagues sur les réseaux sociaux, comme la réaction du footballeur du Rayo Vallecano à la dernière photo mise en ligne par le mannequin sur son profil Instagram.

Malena Costa a mis le feu aux réseaux avec une pose topless qui compte déjà près de 6000 likes, image à laquelle l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a répondu par un commentaire épicé. “Quelle belle vue tous les matins …”, Mario Suárez a écrit au modèle dans la publication.

Une photographie que Malena Costa a dû tellement aimer qu’elle l’a placée dans un tableau chez elle. C’est ainsi que l’explique la femme des Baléares, qui triomphe le plus souvent sur Instagram avec ses poses suggestives: «Je n’ai jamais été accrocher beaucoup de photos dans lesquelles je sors chez moi … Mais j’ai une affection particulière pour celui-ci, car la photo a été réalisée par Hervas Archer et ils m’ont offert le tableau ».

Le couple a commencé leur relation en 2012. En 2016, ils ont eu leur première fille, Matilda, et à l’été 2017, ils sont passés par l’autel, quelques jours avant l’arrivée au monde de leur deuxième fils, Mario. Malena Costa continue d’être un modèle de réussite, tandis que le footballeur poursuit sa carrière de footballeur, désormais en deuxième division de notre pays. Il faut se rappeler que la majorquine avait déjà eu une liaison avec Carles Puyol lorsqu’il était joueur du Barça, même si c’est Mario Suárez qui a fini par conquérir son cœur et avec qui elle a formé une famille.