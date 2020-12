Mis à jour le 16/12/2020 à 10:21

Est devenue viral sur Facebook la réaction passionnante de Mako, un chien policier qui s’est lié d’amitié avec des dauphins au bord d’une rivière en Australie. La vidéo de son interaction avec les animaux aquatiques a captivé des milliers d’utilisateurs sur la plateforme Internet susmentionnée.

Mercredi dernier, le 9 décembre, le chien est allé se promener avec ses gardiens. Lorsqu’il atteignit un certain point sur la rivière Swan, qui traverse la ville de Perth, il rencontra deux dauphins qu’il suivit du rivage. À plusieurs reprises, il a incliné la tête pour se rapprocher des créatures marines qui semblaient intéressées à rester près du chien.

«Mako se fait de nouveaux amis. Regardez cette rencontre réconfortante se dérouler alors que le chien policier voit des dauphins curieux dans la rivière Swan », a écrit la police de l’Australie occidentale sur Facebook.

Jusqu’à présent, la vidéo virale a été vue plus de 173 mille fois. De même, il accumule plus de 6 mille réactions et commentaires de toutes sortes. «Il y a quelques années, mon Australian Cattle Dog et un autre chien jouaient dans l’estuaire de Mandurah et les dauphins les ont entourés et ont commencé à jouer ensemble. C’était agréable de les voir et aucun d’entre eux n’était agressif », se souvient un internaute.

«J’ai vu des dauphins dans la rivière Swan, mais cela fait longtemps. C’est une belle vidéo. Les dauphins adorent interagir. J’ai eu le privilège d’être proche d’eux. Je suppose que Mako aurait adoré nager avec eux », a déclaré un autre.

