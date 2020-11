La Société réelle Ramón de Carranza a été le plus leader dans la victoire par 0-1 au Cadix grâce à un peu du Suédois Alexander Isak à 65 minutes, dans une réunion caractérisée par la supériorité évidente des visiteurs et le flot de gibier qui, parfois, a acculé les habitants de Cadix dans leur région.

Suite à ce résultat, le Société réelle je sais consolide seul dans la direction, avec 23 points en dix jours, et Cadix au milieu du tableau, conservant les revenus obtenus dans les premiers matches de la compétition de championnat.

Dans la première partie, le La Real Sociedad était aux commandes du jeu, plaçant Cadix dans sa moitié de terrain. Dès qu’il a commencé, une bonne prestation en profondeur sur Mikel Oyarzábal n’a pas pu être contrôlée par l’international réaliste lorsqu’il a affronté le gardien argentin Jeremías Conan Ledesma.

Au fil des minutes, les Donostiarras ont encerclé la zone de Cadix, qui a été forcée de reculer de quelques mètres et a commencé à défendre pratiquement devant leur gardien de but, réduisant l’eau au milieu du siège basque.

Les meilleures minutes de la Real Sociedad ont atteint le bord d’une demi-heure de jeu. Tout d’abord, un but a été refusé pour hors-jeu au Suédois Isak (m.25) et, deux minutes plus tard, un Tir de Mikel Merino de l’avant il est sorti de justesse.

L’entraînement des Bleu et Blanc ne s’est pas arrêté là, le défenseur jaune Rafael Giménez ‘Fali’ a décroché un tir de dessous les bâtons dans un but vide du joueur peut-être le plus incisif du Real, le Belge Adnan Januzaj (m.31). De plus, un excellent jeu de David Silva s’est terminé par un centre mesuré qui a dirigé large dans une autre action claire à 32.

le Cadix a eu de grandes difficultés à sortir vers l’attaque et cela n’a pas dérangé le gardien réaliste, Alejandro Remiro.

En seconde période, la Real Sociedad est sortie alors que la première période était terminée. Un objectif interdit à Merino, qui de la tête après un centre de hors-jeu d’Oyarzábal (m.47), fut la première action dangereuse.

À 7 minutes après le redémarrage, un grand jeu individuel de Januzaj dans la zone de Cadix s’est éteint de peu. L’entraîneur local, Álvaro Cervera, a fait des changements pour déplacer la zone de liaison avec l’avant, puis Cadix a parfois eu un peu plus de départ, mais cela n’a pas duré longtemps.

La Real est revenue pour prendre le commandement et Conan Ledesma a dû faire un arrêt d’Oyarzábal (m.64) dans ce qui était le préambule du 0-1, réalisé par Isak de la tête au but en profitant d’un excellent centre de la droite par Januzaj (m.65) et aussi une erreur défensive dans la marque Cadiz.

A partir de ce moment, la Real Sociedad contrôlait le ballon sans risquer sa possession, laissant passer les minutes en attendant un autre coup à frapper, et Cadix, bien qu’en principe ils avaient mal digéré le but, poussait alors dans les dernières minutes à la recherche d’un match nul.

De toute façon, mis en évidence une grande inefficacité à mettre en danger Remiro et ils n’ont pas pu éviter leur deuxième défaite consécutive en championnat, alors que les Saint-Sébastien restent de solides leaders.

Fiche technique:

0 – Cadix: Ledesma; Carcelén (Akapo, m.56), Fali, Marcos Mauro, Espino; Garrido (Álvaro Giménez, m.46), Jonsson (Bodiger, m.71), Álex Fernández, Salvi (Perea, m.71), Jairo; Malbasic (Alejo, m.56).

1 – Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Elustondo, Zubeldia, Monreal; Guevara (Zubimendi, m.90), Merino (Guridi, m.83), Oyarzábal (Barrenetxea, m.83), Silva, Januzaj (Portu, m.73); Isak (William José, décédé 73).

But: 0-1, M.65: Isak.

Arbitre: Estrada Fernández (Comité catalan). Il a averti Garrido et Fali locaux avec du carton jaune, et le visiteur Guevara.