Une image de David Silva avant Rijeka. .

La Société réelle raté une belle occasion d’obtenir son accès aux huitièmes de finale sur piste Ligue Europa, a donné un nul subi (2-2) avant le bas du groupe, le Rijeka, et le classement se jouera à Naples.

L’équipe de San Sebastian enfermé son rival pendant les 45 premières minutes et l’a clairement dominé, mais les problèmes auxquels est confronté le but qu’il subit en Europe, mais pas en Liga, l’ont empêché d’exprimer sa supériorité.

suédois Alex Isak avait des lumières et des ombresIl a fait des choses de grand mérite, mais il a montré peu d’inspiration dans trois tirs nets, notamment dans un heads-up avec Nevistic dans lequel il n’a pas frappé la marque et qui aurait pu changer le signe du match.

Un penalty indiqué par l’arbitre portugais Pinheiro en première instance en faveur du Real, rectifié avant son lancement à la demande de son assistant, a refroidi les locaux qui, en tirant, avaient encore des options pour prendre de l’avance.

Celui qui n’a pas pardonné était le Rijeka, et en son premier tir avec intention sur Remiro a atteint le but au moyen de Velkovski, avec une tête, à la sortie d’un corner de Menalo que les locaux n’ont pas réussi à défendre.

La Real, avec leurs nerfs à la surface avec un résultat qui les a laissés très sous pression pour le dernier match, a continué d’essayer mais le ballon n’a pas voulu entrer une autre photo d’Isak et deux de suite d’Oyarzabal, avec Nevistic sauvant son équipe.

L’entraîneur du Real avec Willian José et Jon Bautista a mis toute la poudre offensive dans le jeu, qui à la 68e minute a égalisé le match et a marqué son deuxième but contre Rijeka, après quoi il a donné la victoire à son équipe par le minimum au match aller.

Autre erreur sur un autre corner local, il ne restait plus que Loncar et le milieu de terrain bosniaque a inscrit un superbe but qui a de nouveau contraint l’équipe basque à nager à contre-courant.

Ils l’ont refait mais à mi-chemin, avec un objectif de Monreal à 10 minutes de la fin Cela a laissé la rencontre passionnante et intense, même si le Real a gaspillé tout ce qu’il avait à gagner.

Fiche technique:

2 – Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Gorosabel, min. 67), Le Normand, Zubeldia, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva (Willian José, min. 67); Oyarzabal (Portu, min. 79), Januzaj (Roberto López, min. 79) et Isak (Bautista, min. 58).

2 – Rijeka: Nevistic ;; Tornecak, Velkovski (Joao, min. 86), Galovic, Capan, Stefulj; Muric (Pavici, min. 74), Halilovic, Loncar, Menalo (Anastasio, min. 79); Andrijasevic (Yateke, min. 86)

Buts: 0-1, min. 37: Velkovski. 1-1, min. 68: Jon Bautista. 1-2, min. 73: Loncar. 2 à 2 min. 78: Monreal

Arbitre: Joao Pinheiro (Portugal). Il a averti Merino, Andrijasevic et Halilovic.

Incidents: match de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa joué sans public à la Reale Arena.