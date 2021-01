Un but de Cristian Portugues ‘Portu’ Dans une contre-attaque parfaite en début de match, ce jeudi réveillon à San Mamés reflétait la nette supériorité de la Real Sociedad sur l’Athletic Club, dans un derby basque qui pourrait se terminer avec un plus grand avantage des visiteurs.

Portu a mis fin à un compteur de livres né d’un vol par Andoni Gorosabel d’Alex Berenguer, qui continué comme il se doit Jon Guridi, Mikel Merino et Mikel Oyarzabal. Le capitaine pour assister, imbattable, l’attaquant rapide de Murcie.

La meilleure victoire, sans aucun doute, pour un Real qui clôt une série de défaites de neuf matchs sans gagner, six de LaLiga, et renforce sa troisième position dans le tableau.

Pour l’Athletic une défaite très dure, d’autant plus à cause de la façon dont il est venu, montrant une incapacité totale à répondre à son voisin dans le plus classique des derbies basques, ce qui ne lui tient que trois points de relégation et que interrogera à nouveau énormément une Gaizka Garitano dont l’avenir ne tient qu’à un fil très fin.

Le retour d’Oyarzabal après sa blessure a été immédiatement perceptible, déjà pour la minute 5. Avec une aide précise à Portu pour que le Murcien ouvre le score dans une contre-attaque parfaite et dans laquelle ils ont également eu beaucoup de mériteou Gorosabel, récupérant contre Berenguer dans une éventuelle faute, Guridi et Merino donnent une continuité à un jeu qui définit ce Real et la qualité qu’il a.

Il a menacé à nouveau un Real supérieur avec une triple arrivée en 10 dans laquelle Guridi n’a pas réussi à terminer un centre d’Isak et Athletic n’a pas pu se débarrasser du danger de visite.

Les pertes du ballon, notamment de Berenguer, ont pénalisé le match de rojiblanco contre un adversaire qui n’était pas plus en difficulté qu’un centre à nouveau gaspillé par l’extrême navarrais et coup de tête haut et émoussé de Vesga. Celui-ci déjà dans une demi-heure de choc.

Le sentiment que les visiteurs étaient plus capables de générer un danger a été confirmé à nouveau lors d’un lavage sur les résultats de Portu qui a fini par bloquer Yuri après une discordance locale dans la région.

Íñigo Martínez voulait surprendre ses anciens coéquipiers dans les coups de pied arrêtés, mais la seule chose dangereuse que l’Athletic a générée dans la zone rivale était un ballon que Villalibre a ramassé et qui s’est soldé par un corner.

Ce qui s’est passé dans le premier quart d’heure de la suite révélait ce qui se passait. La Real a enchaîné quatre arrivées, la première sans atteindre la minute de jeu, et Gaizka Garitano a effectué trois changements en même temps. Presque peu pour ce que leurs joueurs avaient fait.

Les occasions de visite les plus dangereuses une tête d’Isak bien répondu par Simon.

Les changements locaux n’ont pas changé la situation et ceux d’Imanol Alguacil ont suivi les leurs, créant un danger. Maintenant en deux coups de pied arrêtés qui ne se sont pas soldés par un miracle 0-2.

Dans le premier, c’est la barre transversale qui a empêché un coup franc direct de l’international suédois d’entrer; et dans le second Simon celui qui a gêné Le coup dur d’Oyarzabal. Zubeldia n’a pas pu obtenir le rejet entre les trois combinaisons.

L’Athletic a également tenté de se présenter à deux reprises, Mais dans le premier Sancet a été arrêté par Zubeldia avec une emprise sur un compteur en supériorité numérique et dans le second ni Sancet ni Morcillo n’ont pu atteindre un bon centre tendu de Yuri.

Ils y sont arrivés ceux de Garitano, incapable de combattre Dans une dernière section où le 02 était plus présent avec les inconvénients du Real qu’un 11 qui aurait été plus que mérité par les deux parties car la supériorité de Donostia était irréfutable.

– Fiche technique:

0 – Athlétique: Unai Simon; Capa, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Vainqueur (Unai López, m.55; Raúl García, m.73), Vesga; Williams (Sancet, m 55), Muniain, Berenguer (Morcillo, m 55); et Villalibre (Kodro, m.84).

1 – Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Sagnan, m.68), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guridi, Guevara (Zubimendi, m. 46), mérinos; Portu (Barrenetxe, m.74), Isak (Willian José, m.85) et Oyarzabal (Merquelanz, m.68).

Buts: 0-1, m.5: Portu.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie). Il a montré un carton jaune aux habitants Vencedor (m.23), Yuri (m.55), Unai Nuñez (m.61), Íñigo Martínez (m.81), Capa (m.84), et aux visiteurs Guevara (m. 8), Barrenetxea (m.21, debout dans les gradins), Merino (m.39), Zubeldia (m.67).

Arbitre VAR: José Luis González González (Comité de Castilla y León).

Incidents: 16e journée de match de la première division, disputée à San Mamés à huis clos. Tous les joueurs de l’équipe portaient des brassards noirs. Ceux d’Athletic à la mémoire de l’ancien entraîneur Antonio Muñoz et ceux du Real à la mémoire de l’ancien joueur international José Agustín Aranzabal ‘Gaztelu’, père de l’ancien joueur international également de l’équipe de Saint-Sébastien Agustín Aranzabal. Il a également gardé une minute de silence pour eux.