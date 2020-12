La Royal Society ne pouvait pas gagner contre les dix joueurs avec lesquels le Le Deportivo Alavés après l’expulsion de l’Argentin Rodrigo Battaglia à la 62e minute et a réalisé un nul sans but à Mendizorroza avec lequel il a perdu la tête, après avoir échoué dans sa recherche du but.

Ceux d’Imanol Alguacil essayés de toutes les manières possibles, mais ils ont rencontré un grand Fernando Pacheco, qui a donné à son équipe un autre point d’or dans une nouvelle finale dans laquelle les défenseurs de Vitoria se sont battus bec et ongles pour réaliser un autre nul et atteindre 14 points, après six matchs sans perdre.

C’était le troisième match de la saison où la Real Sociedad n’a pas réussi à marquer, mais maintient son statut invaincu loin de la Reale Arena.

Après le premier revers avec la perte de David Silva à l’échauffement, les royalistes ont donné le premier avertissement à quatre minutes, mais ils ont trouvé un grand Fernando Pacheco qui a montré son grand moment de forme après avoir pris une photo du Suédois Alexander Isak sous les bâtons avec ses poings.

Joselu Mato a répondu avec un tir très lointain qui cherchait à surprendre Alex Remiro ci-dessus, mais tout faisait peur à ceux d’Imanol Alguacil, qui n’avait pas la fluidité habituelle dans le mouvement du ballon face à la farouche défense d’Albiazul, bien plantée en première partie de match.

La Real a dominé, mais Alavés a été très attentif pour attaquer le but de Saint-Sébastien avec un football plus direct que celle de son rival, qui pressait et jouissait d’attaques plus élaborées. En fait, ceux de Saint-Sébastien sont revenus hanter les domaines du gardien local et ont ajouté de nombreux hommes dans plusieurs de leurs actions.

Mikel Merino a eu sa chance à la 29e minute, mais son tir est passé au-dessus de Pacheco, qui a été frappé à nouveau quelques instants plus tard lorsque Martín Merquelanz a tenté sa chance depuis le bord de la zone.

La pluie a donné de la vitesse au ballon qui est tombé du côté de l’équipe réaliste, qui a essayé à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, même si parfois ils ne pouvaient pas terminer les jeux.

À la 39e minute, les babazorros ont réclamé un possible penalty de Modibo Sagnan sur Lucas Pérez, mais le VAR l’a écarté après son examen.

Alavés est mieux entré dans le jeu après avoir traversé les vestiaires, mais le match au premier couple des hommes d’Imanol Alguacil a fini par déloger les Alavesista derrière. Dans l’une des approches, Alexander Isak a terminé avec sa main droite à la recherche du deuxième poste d’un extraordinaire Fernando Pacheco qui est revenu pour sauver son équipe et a maintenu l’égalité.

Le moment du match est arrivé à la 62e minute, lorsque le ballon était arrêté, l’arbitre a montré un carton rouge direct à l’Argentin Rodrigo Battaglia après l’avoir écouté, l’arbitre, José Luis Munuera Montero, ses protestations.

La Real se retourna à la recherche du but à partir de ce moment, tandis que les babazorros se repliaient, bien que le scénario se répète. En 80, Willian José a cherché le but avec un tir puissant du point de penalty et à nouveau Fernando Pacheco a semblé briser les illusions réalistes.

Cette dernière phase du match était un monologue de Gipuzkoa qui n’a pas remporté le prix quand il a heurté le mur de Vitorian, habitué à travailler comme ça dans les dernières minutes et le duel est mort avec un match nul sans but.

Fiche technique:

0 – Alavés: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Jota Peleteiro, Battaglia, Tomás Pina, Rioja (Méndez, min.88); Joselu et Lucas Pérez (Aguirregabiria, m.71).

0 – Real Sociedad: Remiro; Gorosabel (Zaldua, min. 74), Zubeldia, Sagnan (Zubimendi, min. 83), Muñoz; Guevara, Merino, Merquelanz, Roberto López (Bautista, min 74), Portu (Barrenetxea, min 83); et Isak (Willian José, min 74).

Arbitre: José Luis Munuera Montero, du Comité andalou. Il a montré un carton rouge direct à Battaglia (min 62). Il a également sanctionné le local Lejeune avec un carton jaune (m.41).

Incidents: Match de LaLiga Santander de la douzième journée joué sans public au stade Mendizorroza de Vitoria.