La Real Sociedad a montré l’autorité de son attrayant football à Balaídos avec une victoire contre le Celta (1-4), dans un Jeu spectaculaire par l’équipe d’Imanol Alguacil à laquelle il ajoute sa quatrième victoire consécutive pour continuer à diriger la Liga Santander, tout en aggravant la crise de l’équipe de Vigo, avec quatre défaites au cours des cinq dernières journées.

La Real Sociedad, qui a apporté cinq changements à l’équipe qui a affronté Naples jeudi, a saisi le ballon et donné le rythme du match pendant la première partie. Cela ne créait pas beaucoup de danger mais son contrôle était absolu. Avec le Celta bien positionné, l’équipe d’Imanol Alguacil a fait preuve de patience. Son jeu harmonique et vertical se rapprochait de l’équipe céleste.

La Real déplaça judicieusement le ballon. Il attendit le moment. Et à mi-chemin de la première mi-temps, le ballon a circulé de droite à gauche, Aihen Muñoz a croisé et David Silva a dirigé un but, un peu simple mais beau, corail, qui représente l’esprit footballistique de l’équipe basque.

Le but a animé le match pendant quelques minutes. Celta a répondu avec une action de contre-attaque que Denis Suárez a commencé, Nolito a continué et Beltrán a fermé avec un tir lâche. Quelques instants plus tard, Oyarzabal profite d’une erreur défensive de Murillo pour tester Rubén Blanco d’un tir puissant. Ensuite, l’équipe galicienne a répondu avec un lancement dévié d’Aspas, gêné par Sagnan.

La Royal Society a montré plus de vigueur, une autorité voyante sur Balaídos cela a illustré avec le deuxième but, où Oyarzabal était plus puissant qu’Araujo dans la surface, mortel contre Rubén Blanco, plus attentif que Beltrán à toucher un ballon rejeté par le poteau. Ce deuxième but a définitivement annulé Celta, qui n’a eu qu’un tir latéral d’Aspas avant la pause.

Óscar García a peaufiné l’équipe et Celta a ouvert la seconde mi-temps avec plus de rythme, une petite amélioration qui s’est écrasée contre le coup de poing du Real. Une erreur de Murillo a été profitée par Portu pour voler le ballon – l’attaquant était plus intense que la défense – puis, devant le gardien, il a aidé pour que Willian José marque le troisième but gratuitement.

Celta est resté sans réaction, complètement dépassé par la Real Sociedad. Il n’a généré en attaque qu’un tir très haut de Brais Méndez et une tête de Tapia. Plus dangereuse était l’attaque basque: chaque approche était une frayeur pour Rubén, comme un corner que William José a terminé. Cependant, un penalty contesté de Le Normand à Brais Méndez a permis au Celta de marquer, avec un but d’Aspas.

Cet objectif ne dérangeait pas la Royal Society. Il a répondu avec force. Il a récupéré dans son champ un dégagement du gardien Rubén Blanco et une triangulation rapide Guevara-Portu-Willian José a scellé la victoire basque, une action qui a ridiculisé l’équipe de Galice, un but qui symbolisait l’énorme autorité avec laquelle l’équipe d’Imanol Alguacil a marché. par Balaídos.

Fiche technique

1. RC Celta: Rubén Blanco; Carreira, Araujo (Aidoo, min. 46), Murillo, Fontán; Beltrán (Santi Mina, min. 56), Tapia; Baeza (Brais Méndez, min. 46), Denis Suárez, Nolito (Emre Mor, min. 66); Lames.

4. Real Sociedad: Remiro: Gorosabel (Arambarri, min. 64), Le Normand, Sagnan, Aihen; Zubimendi, Guridi (Guevara, min. 65), David Silva (Roberto López, min. 79); Barrenetxea (Merquelanz, min. 71), Oyarzabal (Portu, min. 46) et William Jose.

Buts: 0-1 Silva min. 24; 0-2 Oyarzabal min. 3. 4; 0-3 William José, min. 54; 1-3 lames min. 77; 1-4 William José min 81

Arbitre: Cordera Vega (école cantabrique). Il a expulsé Fontán pour un double carton jaune (min. 47 et min. 93) par Celta; Guridi (min. 37), David Silva (min. 55), Zubimendi (min. 58), Aihen Muñiz (min. 63) de la Real Sociedad ont été avertis en jaune.

Incidents. Match correspondant à la huitième journée de la Ligue de Santander disputé au stade Abanca Balaídos.