La Real Sociedad a fait son travail contre l’AZ Alkmaar, qui malgré sa domination ne pouvait vaincre que par le minimum dans un match où il méritait beaucoup plus et qui sert à égaliser les Néerlandais et Naples en tête du groupe, dans un triple nul qui laisse tout à régler dans les prochains jours.

Les résultats des deux jours précédents ont conduit le match à un monologue de Donostia et d’une équipe des Pays-Bas défendant la rencontre en attendant de surprendre, une stratégie qui a bien fonctionné car elle était alliée à la fortune qui manquait aux locaux dans le plusieurs occasions générées au premier semestre d’avoir changé le signe.

Monreal l’avait sur le premier jeu, Portu dans un heads-up perturbé par Bizot et Silva dans une tête qui frôlait le poteau d’un AZ à la merci totale des Guipuzcoans.

C’était aussi incroyable que le Real ne soit pas parti avant la pause dans la énième arrivée bleue et blanche qui partait Portu et Isak seuls dans la petite zone, ont échappé au gardien de but, mais le ballon a voyagé sans qu’ils acceptent de le pousser dans le filet.

Les virages et les chances ont continué à se produire en seconde période, La Real allait et venait mais s’est écrasé encore et encore avec Marco Bizot, le héros de son équipe dans ce match.

Le but néerlandais a été réduit pour un Real jusqu’à ce qu’après une douzaine d’occasions, Portu ait marqué le but en une combinaison Monreal-Oyarzabal que les Murciens ont convertie.

Il a pu finir le Real mais il ne l’a pas fait, AZ s’est allongé à la recherche d’un tirage qu’il ne méritait pas et qu’il a failli réaliser son approche la plus dangereuse en seconde période grâce à Druiff, ce qui aurait été une récompense majeure pour un mauvais travail.

– Fiche technique:

1- Real Sociedad: Moyá; Aritz, Le Normand, Sagnan, Monreal; Guevara, Merino (Zubimendi, min. 75), Silva; Portu (Januaj, min.75), Oyarzabal (Barrenetxea, min.88) et Isak (Willian José, min.61).

0- AZ Alkmaar: Bizot, Winjdal, Koopmeiners, Hatzidiakos (Letschert, min. 70), Svensson; De Wit, Gudmundsson (Aboukhlal, min. 61), Midtsjo; Karlsson (Druiff, min.62), Boadu (Evjen, min.61) et Stengs (Velthuis, min.70)

Arbitre: John Beaton (Ecosse). Il a averti Silva, Gudmundsson, Druiff, Svensson.

Buts: 1-0, min. 58: Portu.

Incidents: match sans public joué à la Reale Arena. Gorosabel, qui allait prendre le départ, a été blessé à l’échauffement et Modibo Sagnan a dû entrer, la même circonstance qui s’est produite il y a sept jours avec Elustondo, qui également dans les minutes avant le match contre Naples a dû céder la place de façon inattendue aux Français.