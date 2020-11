La Royal Society a obtenu un point méritoire dans le domaine de l’AZ Alkmaar, car ils ont souffert pour défendre le but contre une équipe beaucoup plus offensive que celle qui a joué il y a trois semaines à Saint-Sébastien, alors que Cristian Portu et Mikel Merino étaient sur le point de marquer pour les Donostiarras vers la fin du match.

Avec les résultats de ce soir, le groupe F se resserre. Napoli mène le classement avec neuf points, suivi de la Real Sociedad et de l’AZ Alkmaar avec sept et Rijeka ferme, avec zéro point.

Imanol Alguacil a choisi Adnan Januzaj pour remplacer le milieu de terrain David Silva, une défaite due à une blessure qui était perceptible dans le match. Robin Le Normand en défense et Martín Zubimendi et Cristian Portu au centre du terrain étaient les nouvelles concernant le match de Liga contre Cadix.

Arne Slot a pour sa part dressé une affiche bien plus offensive que celle présentée lors du match de San Sebastián que les donostiarras ont emporté. Avec Myron Boadu sur le banc, le Néerlandais a cherché le but à travers le dangereux trident de Calvin Stengs, Albert Gudmundsson et Jesper Karlsson.

Les deux équipes ont commencé par marquer, se mesurer, sachant qu’un déséquilibre à ce stade du championnat peut être déterminant. Tous deux savaient que Napoli avait eu la tâche facile dans leur match contre Rijeka et les Italiens n’ont pas échoué à domicile.

La Real Sociedad a commencé avec des lignes bien avancées et exerçant une pression qui a obligé les Néerlandais à aller longtemps. Stengs, le joueur le plus décisif de l’attaque locale, est tombé à plusieurs reprises dans le piège du hors-jeu.

le le match allait et venait, avec des chances pour les deux. Le premier était de la Real Sociedad, une tête d’Alexander Isak culminant sur un bon corner de Januzaj qui a frappé un défenseur.

Sur un bon affichage de AZ Alkmaar, Karlsson a avancé sur la gauche et il a fait une passe basse horizontale qui a traversé la zone de la Real Sociedad jusqu’à ce qu’il trouve Svensson, qui a terminé maladroitement.

Ce jeu a réchauffé le jeu. Dans le match suivant, Oryazabal et Isak se sont parfaitement compris dans une belle combinaison et le ballon a atteint Januzaj sur un plateau, mais le ballon a rebondi un peu et le Belge l’a envoyé trop haut.

le les opportunités ultérieures pour la Real Sociedad sont venues de coups de pied arrêtés, avec un coup franc et quelques virages. Il est évident qu’Alguacil a répété avec le sien, car dans chaque coin, ils ont essayé quelque chose de différent. Ce soir, cependant, aucune de ces formules n’a vu le but.

AZ Alkmaar a failli prendre la tête à la 30e minute avec une contre-attaque rapide. Stengs s’est glissé dans la zone de la gauche à la ligne de fond et a délivré une passe de mort à Midtsjo. Le tir du Norvégien a touché Oryazabal, le ballon s’est empoisonné et Remiro a sorti une main prodigieuse qui a sauvé l’objectif.

Peu de temps après, l’arbitre a commis une erreur et a appelé Isak hors-jeu, ce qui n’était pas, un jeu qui, s’il était allé de l’avant, aurait pu diminuer le score, puisque l’attaquant s’est retrouvé seul devant le gardien de but.

Après la pause, AZ Alkmaar est entré dans le rôle de l’équipe locale et a enchaîné trois occasions dangereuses. Le premier était un tir de Karlsson qui a dégagé une défense en corner, le second une tête de De Wit que Remiro a sauvé en levant la jambe. Dans le prolongement de cette pièce, Koopmeiners a lancé un missile sol-air qui s’est écrasé sur la barre transversale.

Le Saint-Sébastien a souffert, alors que les Néerlandais appuyaient dans ces premières mesures de la seconde période, mais peu à peu ils ont été dégonflés.

Oyarzabal, probablement le meilleur de l’équipe, a causé une faute sur le bord de la zone qui a tendu la défense locale. Le coup franc a frappé la barrière, est tombé sur Cristian Portu et son tir a touché le dos de Willian José.

Aucune des deux équipes n’a semblé se contenter du tirage au sort et le jeu est devenu fou dans les dernières minutes. Zakaria Aboukhlal a dirigé un centre de Myron Boadu trop haut, une bonne opportunité pour les hôtes. Ensuite, Mikel Merino est entré dans la zone et son tir est allé pleurer près du poteau, dans le dernier du San Sebastian.

Fiche technique:

0. AZ Alkmaar: Bizot; Winjdal, Martins Indi, Hatzidiakos, Svensson; Koopmeiners, De Wit, Midtsjo; Karlsson (décédé 71, Aboukhlal), Gudmundsson (décédé 71, Boadu) et Stengs.

0. Real Sociedad: Remiro; Monreal, Le Normand, Elustondo, Zaldúa; Januzaj (décédé 73, López), Merino, Zubimendi, Portu (décédé 82, Barrenetxea); Oyarzabal (mort en 86, Merquelanz) et Isak (en 73, William José).

Arbitre: Le Macédonien Aleksandar Stavrev a donné un carton jaune à Midtsjo, Svensso, Martins Indi et Boadu, de l’AZ Alkmaar, et à Oyarzabal de la Real Sociedad.

Incidents: match correspondant à la quatrième journée du groupe F de la Ligue Europa disputé à huis clos au AZ Stadion. Avant le début du match, une minute de silence a été observée en hommage à Diego Armando Maradona. Juste après le coup d’envoi, plusieurs fusées éclairantes ont traversé le ciel d’Alkmaar, certaines tombant sur l’herbe et ont dû être enlevées par le personnel du club néerlandais.