José Luis Abilleira.

“Dans ce cas de photographie, puis plus tard Ils m’ont avoué que j’étais leur cycliste préféré car il gravissait des montagnes. Je n’ai pas à vous dire que je lui ai donné les fleurs, les cartes postales de l’équipe (La Casera) et le maillot dédié. Je sais que c’est un rêve, mais j’aimerais savoir ce qui appartient à cette fille maintenant », a écrit l’ancien professionnel, vainqueur de cette édition du Grand Prix de la Montagne dans la manche des Asturies, sur son profil de réseau social.

Ce qui pourrait n’être qu’une simple anecdote est devenu une véritable piste d’enquête solidaire pour tenter de retrouver cette fille, éventuellement du conseil de Cangas de Onís, qui a offert le bouquet de fleurs à Abilleira en vainqueur de l’étape. “Je me souviens encore de son visage de joie quand je lui ai donné le bouquet de fleurs et toutes les autres choses”, qualifie le Madrilène, ravi de revoir, si possible, ses fans asturiens.

Une photo de ce jour-là, avec la fille en bas à droite.

Sur les photos de ce moment, peut-être le 20 juin 1973, au pied de la statue de Don Pelayo, dans le sanctuaire marial de Covadonga, derrière la jeune fille – il est probable qu’elle avait 12 ans – apparaît l’abbé d’alors. de Covadonga, Emiliano de la Huerga, ainsi que des membres du club cycliste Enol, comme Juan Rodriguez-Noriega Belaustegui («Juanón»), et le chef de la garde civile à Cangas de Onís, Florentino, entre autres autorités.

“Je pense que la photo est très émouvante et encore plus après avoir appris de ses parents que j’étais son coureur préféré, il y a des moments passionnants et inoubliables à cause de la tendresse qu’ils dégagent”, précise José Luis Abilleira. Quoi qu’il en soit, un groupe de cangues a commencé à enquêter sur La Riera de Covadonga et Llanu Con, entre autres parties du conseil, pour essayer de trouver où se trouve cette fille. Et c’est que les réseaux sociaux font parfois des miracles.