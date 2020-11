Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 5 novembre 2020, p. a11

Bien qu’ils soient restés parmi les premières places presque tout le tournoi et qu’ils doivent maintenant combattre leur passe directe en championnat le dernier jour, Facundo Waller, milieu de terrain de Pumas, a estimé que le système de repêchage de la Liga Mx est très uniforme et a assuré que Ils sont calmes pour affronter Cruz Azul samedi.

La ligue mexicaine est très homogène à tous points de vue, on n’a perdu qu’un match et on se bat pour être dans les quatre premières places, c’est intéressant ici, avec un seul match on peut monter ou descendre, a déclaré l’Uruguayen en visioconférence.

Bien qu’il s’agisse d’un système non conventionnel, il a indiqué que cela donne à plusieurs clubs la possibilité de chercher une place dans la phase finale, peu importe leurs performances au cours de la saison. J’aime l’idée, il y a plusieurs équipes avec la possibilité de se qualifier, cela vous incite à ne pas baisser les bras.

Les Pumas, qui n’ont subi qu’un seul revers dans la saison, atteindront la dernière date située dans la troisième étape avec 29 unités, la même que leur rival Cruz Azul, même si tous deux chercheront à assurer leur passage direct. Un match nul ou une défaite mettrait leur classement en péril car Tigres et Rayados les traquent avec peu de différence de points.

Cependant, Waller a déclaré que l’équipe évitait la nervosité. Nous savons que le duel contre Cruz Azul est très important, nous devons chacun jouer notre meilleur match. Celui qui fera le moins d’erreurs l’emportera, mais nous sommes calmes, nous laisserons tout sur le court samedi pour les trois points.

Dans le duel contre le céleste, Waller rencontrera son compatriote Jonathan Rodríguez, qu’il a rencontré lorsqu’il a joué à Peñarol et est maintenant le buteur de La Machine.

“J’ai rencontré Cabecita Rodríguez en Uruguay, dès son plus jeune âge, il a déjà montré des qualités, mais nous avons aussi des joueurs importants et de qualité”, a-t-il déclaré.