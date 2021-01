Le 7 novembre, les alarmes se sont déclenchées Barcelone avec la blessure grave de Ansu Fati contre Betis. Quatre mois sans travail était le jeune joueur de l’équipe, qui avait déchiré le ménisque intérieur de son genou gauche. À ce moment là, le ’22’ était la grande illusion de Barcelone: avec cinq buts et quatre passes décisives en dix matches, son absence de longue date a laissé l’attaque du Barça sur la photo. La grande inconnue était de savoir si des footballeurs comme Dembélé, Coutinho ou Trincao, entre autres, allaient pouvoir faire oublier le footballeur du moment.

Bien que tous n’aient pas été en mesure de faire le pas en avant nécessaire pour couvrir la perte d’Ansu Fati, Oui, Ousmane Dembélé l’a fait. L’ailier français traverse son meilleur moment depuis qu’il est devenu joueur barcelonais: après avoir tant souffert ces dernières saisons, les blessures le respectent enfin et le joueur est de plus en plus important dans l’équipe. En fait, jusqu’au match de la Copa del Rey de jeudi, Dembélé a accumulé cinq titres d’affilée en jouant et en tête comme il ne l’avait pas fait jusqu’à présent.

Ronald Koeman se réjouit de la progression de Dembélé, l’une des raisons qui expliquent l’amélioration de Barcelone ces dernières semaines. La grande question est si le Français parvient à maintenir ce niveau dans les prochains mois et à mettre Ansu Fati sur le banc, qui reviendra sur le terrain entre fin février et début mars. Les deux seront en compétition pour une place dans un onze de Ronald Koeman qui a Pedri, Leo Messi et Griezmann comme fixé dans les trois positions restantes de l’attaque culé.

Les défis d’Ansu Fati en 2021

Ansu Fati travaille pour revenir le plus rapidement possible et se battre pour une place dans les onze de Barcelone, l’un des nombreux défis qu’il a devant lui en 2021. L’équipe du Barça a le grand objectif d’être sur la liste de Luis Enrique pour l’Eurocup de l’été prochain. De plus, il veut continuer à battre des records après tous ceux qu’il a terminés en 2020: il est devenu le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts avec La Roja et le plus jeune à marquer un doublé en Ligue, à marquer dans la Classique et à faire ses débuts dans La Roja. Supercoupe d’Espagne.

Ousmane Dembélé et Ansu Fati, deux hommes qui peuvent jouer un rôle clé dans le succès de ce Barcelone de Ronald Koeman. L’entraîneur néerlandais soupire pour le retour de l’équipe de jeunes et espère que Dembélé continue à ce niveau élevé, conscient de l’importance d’une forte concurrence dans l’effectif de l’équipe culé.