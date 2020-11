Son nom de famille n’aurait jamais pu être meilleur pour Koke que maintenant. Le capitaine de l’Atlético de Madrid il vit une résurrection avec laquelle il étonne tout le monde. Peu importe que ce soit dans son club ou en équipe nationale, l’équipe de jeunes matelas connaît une saison spectaculaire malgré le fait que son jeu passe toujours un peu plus inaperçu.

On peut dire en toute confiance que Koke est exalté depuis plusieurs mois. Comme il faut aussi dire que durant ces années il n’a pas été mauvais non plus, même si une partie des fans en est venu à le critiquer de manière incompréhensible. Les pires stries de l’Atlético de Madrid ont toujours coïncidé avec leurs blessures, il est donc évident que le vallecano a été, est et sera un pilier fondamental dans l’équipe que Cholo Simeone forme.

Mais il faut aussi reconnaître que depuis le retour du football après l’accouchement, Koke a grimpé d’un cran, en se souvenant de ce footballeur de 2014 qui a tout obtenu. Si à l’Atlético tous les regards sont tournés vers Joao Félix, Luis Suárez ou Jan Oblak, le “ 6 ” continue de lui donner cet équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe, étant un élément clé de l’engrenage de l’approche de Simeone. Parce que ce nouveau ballon de football proposé par Atleti del Cholo s’adapte à l’équipe de jeunes comme un gant, créer et distribuer le jeu, rejoindre l’attaque et défendre. Bref, Koke est partout.

Non seulement il propose sa meilleure version avec l’Atlético, mais l’équipe nationale a de nouveau compté sur lui. La compétition au centre du terrain de l’équipe espagnole a quitté Koke sans être rappelé depuis 2018, mais lors de la dernière pause internationale, il a reçu un appel de Luis Enrique. Le colchonero a participé aux trois matchs, avec une mention spéciale pour ses performances contre les Pays-Bas et dans la victoire historique 6-0 contre l’Allemagne. Deux matches avec lesquels il «force» le sélectionneur national à l’emmener à l’Eurocup qui se jouera l’été prochain.