La troisième moitié du match entre Barcelone et la Juventus à Turin de la Ligue des champions a été vécue sur les réseaux sociaux. Avec la discussion sur qui entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi est le CHÈVRE, Expression anglaise qui fait référence aux meilleurs joueurs de tous les temps (Greatest Of All Time), les deux clubs ont joué dans une série de zascas qui est devenue virale.

Après la victoire de Barcelone au Juventus Stadium lors du match aller, le club du Barça a envoyé un message aux Italiens sur Twitter: «Nous sommes heureux que vous ayez pu voir le GOAT dans votre champ». Dans ce match, les visiteurs ont gagné 0-2 avec un but de Leo Messi sur pénalité dans le temps additionnel.

Nous sommes heureux que vous ayez pu voir le 🐐 sur votre emplacement, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ – FC Barcelone (@FCBarcelona) 28 octobre 2020

La réponse de la Juventus a été immédiate: «Vous l’avez probablement recherché dans le mauvais dictionnaire. Nous vous apporterons le bon au Camp Nou», A écrit le compte rendu officiel de la Juventus. Cristiano Ronaldo n’avait pas pu être dans le match aller du groupe G, mais il était ce mardi dans le fief du Barça. Profitant de la victoire des visiteurs et du doublé de l’attaquant portugais, la Juventus a poussé la poitrine après le match: «Nous avons tenu parole, nous l’avons apportée!».

Nous avons tenu parole: nous l’avons apporté! 📖🐐🔥 https://t.co/EMOPTzYEFx pic.twitter.com/mqr5aKA5cC – JuventusFC (@juventusfcen) 8 décembre 2020

Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, est réapparu lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Avec un doublé au Camp Nou, tous deux à onze mètres, les Portugais ont joué un rôle crucial pour le classement de la Juventus de Turin comme premier du groupe en huitièmes de finale. De son côté, Leo Messi a tenté à nouveau mais n’a pas pu être décisif dans le match.

“J’ai une relation cordiale avec Messi”

Malgré le piqué des deux clubs sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a fait l’éloge de Messi après le match: «J’ai toujours eu une relation très cordiale avec lui. Nous avons partagé 12 ou 13 ans de remise des prix et je ne l’ai jamais vu comme un rival. Il essaie toujours de faire de son mieux pour l’équipe comme moi. Je me suis toujours bien entendu avec lui et si vous lui demandez, il vous dira la même chose », a déclaré le buteur du choc.

À propos de qui est-il CHÈVRE, les Portugais ne se sont pas mouillés: «Je ne vais pas y aller, je suis content parce que nous avons gagné et passé les premiers. Je veux continuer à avoir la bonne saison que je fais », a conclu Cristiano Ronaldo.