Une des surprises de Miguel Russo dans l’équipe de départ de Bouche contre Racing for the Coupe Libertadores était l’inclusion de Diego González. Et le garçon s’est bien passé. Il “Poulpe“Il faisait partie des personnages” Xeneize “et a dû partir en seconde période en raison d’un malaise musculaire.

Ce grand présent contraste avec celui qu’il a vécu en 2019, alors qu’il se remettait de la rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. «L’idée de la retraite a été envisagée, je n’ai pas été renvoyé à cause de la blessure, il y avait une mauvaise gestion que je ne méritais pas, j’ai toujours essayé d’être Courses. Ils me chouchoutent beaucoup ici, je suis très content et je vais tout laisser pour ces couleurs », a-t-il reconnu.

Après avoir été libre de Courses, il “Poulpe” González a accepté son arrivée à Bouche. “Je vais donner 100% à Bouche, son peuple, mes coéquipiers, Miguel et son équipe d’entraîneurs, et le conseil d’administration qui m’a appelé pour réaliser ce rêve. Je suis très heureux dans cet endroit », a-t-il reconnu.

En tant, Gonzalez Il a raconté comment il était bouleversé. “J’ai un malaise dans mes quadriceps. Voyons comment ça évolue, espérons que ce n’est rien. Je ne pleurais pas, je suis sorti avec une bagarre. L’équipe allait bien, je me sentais à l’aise de jouer. Dans ce cas, vous ne pouvez pas prendre de risques pour l’équipe, il y a pour donner de l’espace à un partenaire qui peut faire mieux », a-t-il déclaré.

Enfin, il a félicité Carlos Tevez. «C’est Carlitos qui nous guide. C’est une fierté de partager un vestiaire avec lui, de le voir s’entraîner, d’être heureux», a complété le milieu de terrain de 32 ans en dialogue avec TyC Sports.