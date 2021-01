Les conséquences de la tempête Filomena sera analysé en comité de crise, proposé par le Vraie fédération espagnole de football et qu’il se réunira ce samedi pour décider de l’éventuelle suspension des matches de football officiels au niveau de l’Etat. Ces rencontres qui peuvent être affectées par les chutes de neige qui ont frappé diverses parties du Péninsule ibérique, ont empêché ou retardé les voyages aériens, en plus de rendre impossible la transition par les routes de la moitié de l’Espagne.

Le communiqué publié ce vendredi par la Fédération royale espagnole de football indique ce qui suit. «La RFEF informe de tous les Clubs et de tous les membres de la Fédération qui, compte tenu de la situation de tempête de neige qui affecte une bonne partie de la géographie espagnole, un Commission de crise et d’urgence qui se réunira demain matin dès la première heure pour évaluer la situation et décider de la suspension de tous les matchs de football des compétitions officielles au niveau de l’État qui pourraient être affectés par la tempête et les restrictions de mobilité.

«Tous les clubs sont invités à faire attention les informations sur les suspensions de matches communiquées dès le milieu de la matinée sur le site RFEF. Tout ce qui précède est communiqué pour les connaissances générales et à des fins appropriées », vous pouvez lire dans la note, qui annonce la réunion pour la décision ultérieure de matches tels que Osasuna-Real Madrid ou Atlético de Madrid-Athletic Club.