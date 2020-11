La Real Sociedad est revenue à la tête après avoir gagné 2-0 ce dimanche contre une Grenade inconnue en raison de pertes, dans un match décidé dans une grande première moitié de l’équipe de Saint-Sébastien et qui avait eu trois pénalités, deux pour les locaux, qui n’en ont converti qu’un, Oui un troisième raté par le vénézuélien Darwin Machís dans le temps additionnel.

L’affrontement semblait voué au triomphe local car Grenade a visité Saint-Sébastien sans leur entraîneur et seulement avec sept joueurs de la première équipe en raison du coronavirus.

La supériorité locale était constante dès la première minute et le Real appréciait les chances d’avoir marqué avant, mais leur premier but a mis 22 minutes à arriver, lorsque Aritz a dévié une balle aérienne à la position où Monreal a attendu sa chance de tirer au but.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la seconde arrive, grâce à un penalty clair de Pepe Sánchez que Mikel Oyarzabal n’a pas manqué marquer à onze mètres et rester infaillible dans cette chance dans sa carrière professionnelle.

Willian José n’a pas eu la même fortune en seconde période. Oyarzabal lui a donné un autre penalty commis par Grenade sur Guridi et indiqué à la demande du VAR, mais le Brésilien l’a gâché en devinant son intention Ángel Jiménez d’éviter le troisième de l’équipe basque.

Quand l’arbitre a déjà regardé le temps qui s’était écoulé dans l’extension et que le Real était avec un de moins, il y a eu un autre penalty, par David Silva. Il a été lancé par Darwin Machis, mais il n’a pas pu vaincre Remiro.

Désalignement possible

Grenade, qui a participé au match à la Reale Arena contre la Real Sociedad avec sept joueurs de la première équipe en raison de covid-19, la réunion s’est terminée avec seulement quatre footballeurs professionnels, avec ce qui aurait pu entraîner un mauvais alignement.

Après les changements apportés tout au long de l’affrontement et le retrait du terrain de Roberto Soldado et du Brésilien Robert Kenedy, au moment où Jorge Molina a été remplacé Le Vénézuélien Darwin Machís, le Camerounais Yan Eteki, le Colombien Luis Suárez et l’Argentin Neuhén Pérez sont restés sur le terrain. Les autres étaient des joueurs affiliés.

Grenade a demandé le report du match en raison de l’indisponibilité de presque toute l’équipe et du personnel d’entraîneurs en raison du coronavirus, une circonstance qui a été rejetée par le Comité de compétition de la Fédération espagnole de football (RFEF).

LaLiga a rappelé ce dimanche la réglementation en vigueur dans le protocole contre le coronavirus, selon laquelle il suffit de avoir cinq joueurs de la première équipe disponibles pour une équipe de jouer un match.

“Cette année, à la suite de la pandémie et conformément aux modifications apportées par l’UEFA, des modifications ont été convenues au sein de la Commission de suivi de l’accord entre LaLiga et la RFEF, communiqué dans circulaire numéro 8 de LaLiga de la saison 20-21, par rapport au nombre minimum de joueurs de la première équipe pour pouvoir jouer le match en cas de cause COVID 19 », a-t-il indiqué.

“Lesdites modifications incluent le nombre minimum de joueurs licenciés de la première équipe pour le litige du match et tout au long du développement de la même équipe, il y aura au moins 5 joueurs de la première équipe, Grenade a accrédité un certain nombre de 20 joueurs pour le différend de ce match, étant 7 d’entre eux de la première équipe “, a ajouté LaLiga.

– Fiche technique:

2 – Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Zubeldia, min. 61), Aritz, Le Normand, Monreal (Aihen, min. 78); Zubimendi, Merino (Guridi, min. 46), Silva; Oyarzabal (Merquelanz, min. 61), Januzaj (Portu, min. 62) et Willian José.

0 – Grenade: Ange; Kenedy (Robi, min. 46), Pepe, Ruiz (Brunet, min. 67), Barcia; Eteki, Machís, Nehuén; Suárez, Molina (Bravo, min.76) et Soldado (Plomer, min, 46).

Buts: 1-0, min. 22: Monreal. 2-0, min. 26: Oyarzabal, d’un penalty.

Arbitre: Depuis Cerro Grande (Madrid). Il a montré un carton rouge direct au Normand à la 86e minute et a averti Merino, Silva et Barcia.

Incidents: match de la neuvième journée joué au stade Reale Arena à huis clos.