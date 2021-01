Javier Tebas a toujours fait un hymne au contrôle économique de la Ligue comme méthode pour rendre le football espagnol plus “ riche ”, mais la faillite de la Barcelone il a exposé l’ensemble du cadre mis en place par le propriétaire de l’association patronale. L’entité catalane a publié lundi dernier dans son rapport annuel de la saison 2019-2020 qu’elle doit 730 millions à court terme et cela met le club culé dans un risque clair de faillite. Difficile de croire en l’une des équipes les mieux rémunérées au monde. La récession économique causée par le coronavirus a mis au jour les lacunes d’une entité qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années.

“Le problème de Barcelone Ce n’était pas de Bartomeu ou de la direction. C’était un problème pandémique. Avec une plus grande force, on ne peut pas dire que les choses se font mieux ou moins bien. Barcelone n’a rien fait de mal. S’il n’y avait pas eu de pandémie, je ne parlerais pas d’une réduction de la masse salariale. Ces mots sont sortis de la bouche de Javier Tebas en novembre dernier, alors que Barcelone était en ruine économique après le passage de Josep Maria Bartomeu. Si tout le culé avait tenu auparavant l’Assemblée des partenaires et publié son rapport annuel pour cette date, ces mots ne seraient jamais venus de la bouche du patron de l’employeur, qui avait toujours des phrases d’affection pour un Barcelone qui est maintenant l’exemple clair des déchets. Parce que dans le monde, il n’y a pas de pires chiffres économiques que ceux d’une entité à la dérive qui joue avec le droit de la faillite.

Pourquoi lui Barcelone a publié mardi un rapport économique qui ébranle les fondements de l’institution. Le nouveau président du club culé, une fois que les élections prévues pour le 7 mars auront lieu, arrivera à une entité qui a une dette totale de 1173 millions euros et surtout: 730 kilogrammes doivent être payés avant le 30 juin 2021. Cette somme énorme provient de la 266 millions qu’elle doit aux banques (dont 90 appartiennent à Goldman Sachs) ou les 126 qu’elle doit aux clubs en termes de transferts de footballeurs. De plus, vous devrez payer 2,5 millions d’euros d’obligations et autres titres négociables, 164 millions de dettes auprès du personnel sportif et 298 kilos dans d’autres concepts.

Mais le plus important: le Barcelone a déclaré une manœuvre négative de 602 millions. Cela s’explique par la différence entre ses passifs à court terme (970 millions) et ses actifs courants (368). Bref: cela montre que l’équipe culé a un problème et qu’elle est grosse, elle va donc devoir se procurer une grande partie des actifs (vente de joueurs) pour pouvoir atteindre le 30 juin avec les dettes payées. Il semble évident que seuls les prêts bancaires pourraient sauver l’équipe culé d’un problème et gros avec la Ligue. Son déclin administratif, le refus d’enregistrer des joueurs ou une amende sévère pour non-respect de la réglementation financière semblent être une utopie, mais compte tenu du risque de faillite du club catalan, tout peut arriver dans les prochains mois.

“Le contrôle économique est un succès”

Javier Tebas Il est allé au contrôle financier de la Ligue pour que les clubs (cela était surtout dédié aux plus petits) ne se ruinent pas pour avoir dépensé plus qu’ils ne le devraient. Pendant la saison des vins et des roses avant la dure crise économique Espagne Il y a quelques années, de nombreux clubs se livraient à de nombreux luxes qui ont fini par payer avec des coupes administratives et plus d’amendes. Cet outil a servi le patron de l’association patronale pour contrôler les équipes avec moins de cache avec de grandes aspirations, mais le patron n’aurait jamais pu imaginer que le manque de contrôle provenait de la main de Barcelone, l’un des clubs avec les revenus les plus élevés en monde et dont la gestion a été modèle lorsque Ferran Soriano a assumé la direction générale du club pendant le mandat de Joan Laporta.

À l’époque où la plupart des équipes respectaient leurs finances, Javier Tebas est venu dire que “Le contrôle économique est un succès”. C’était l’année dernière 2016 et quatre ans plus tard, tout a fini par sauter dans les airs à cause d’un Barcelone qui s’expose à de lourdes sanctions en cas de non-paiement de ses dettes auprès des clubs ou des banques avant le 30 mars prochain.

Le règlement n’autorise pas les dettes envers les clubs

Il Règlement général de la Ligue de football professionnel, mis à jour des modifications approuvées par le conseil d’administration de la Conseil supérieur des sports, il le dit très clairement dans sa troisième séance concernant le respect des critères de contenu économico-économique des dettes des équipes auprès des clubs.

A chacune des dates (de chaque saison) indiquées ci-dessous (dates de référence), aucun Club / SAD ne peut avoir de créances en attente de paiement, c’est-à-dire qu’elles sont en souffrance et sont liquides et exécutoires, conformément à une obligation légale ou contractuelle, pour les opérations d’acquisition de droits fédératifs de joueurs, (conformément à la définition que lesdites opérations et dettes est faite à l’annexe II du présent règlement), ou pour des droits de formation et / ou mécanisme de solidarité, acquis conformément au règlement fédératif de la FIFA, et qui sont crédités par tout autre Club / SAD affilié à la LIGUE ou à toute autre ligue ou fédération, et quel que soit le concept de dette, et qui ont expiré dans les délais également indiqués ci-dessous.

C’est le cas évoqué en ce qui concerne les dettes envers d’autres clubs, mais Barcelone devra également rattraper les dettes à court terme auprès des banques qui sont 266 millions et même en ce qui concerne la masse salariale de l’équipe culé, qui représente 74% de leurs revenus. En d’autres termes, cela représente une masse salariale qui monte en flèche qui met le club en danger de faillite technique. Les mêmes règlements de la Ligue pénalisent les équipes qui dépassent la limite de revenus de 70%, ce qui pourrait empêcher Barcelone de bientôt inscrire des joueurs.

Dettes avec le Trésor

Comme le rapporte La Información en novembre dernier, Barcelone a demandé à la Cour nationale de suspendre la mesure de précaution d’une dette fiscale de près de 23 millions d’euros provenant de diverses inspections effectuées ces dernières années. Barcelone a affirmé qu’elle ne pouvait pas faire face aux paiements en raison de la baisse des revenus due à la pandémie et du fait de devoir payer des salaires aux joueurs. De cette façon, le Audience nationale Il a accepté l’appel présenté mais continue d’exiger que le club présente une sorte de garantie dans un délai de deux mois. Le montant spécifique que doit l’entité catalane est inconnu mais les auditeurs du club travaillent depuis des mois pour clarifier le montant total.

C’est le grand problème d’un Barcelone qui a peut-être une dette envers le Trésor supérieur aux 23 millions avec lesquels il est spéculé. Et cela peut supposer une punition sévère puisque de son temps Javier Tebas est descendu à Elche pour ses dettes auprès du Trésor. Ce fut la dernière équipe qui a été rétrogradée en raison de ses problèmes de paiement de la trésorerie et son cas a fait sensation. Est-ce que la même chose se produira avec Barcelone? Difficile mais pas impossible car cela dépendrait du montant dû.

“Ils ne seront pas pénalisés s’ils ne respectent pas la limite”

Avec une éventuelle sanction de la Ligue grouillant dans l’ambiance, Javier Tebas a donné son avis sur la situation difficile de Barcelone devant les médias. Et comme d’habitude, ses paroles étaient gentilles. «Ils ne seront pas pénalisés s’ils ne respectent pas la limite, mais ce qui ne réduit pas cette année Barcelone cela vous affectera pour la saison suivante. Le problème est de voir comment la trésorerie se termine à la fin de la saison. Je crois que maintenant il n’y a pas de faillite. Ils sont en passe de résoudre leurs problèmes et d’avoir une stratégie », a déclaré le patron de l’employeur.

Bien que la situation de Barcelone Aujourd’hui cela semble apocalyptique, le nouveau président qui hérite d’un club au bord de la faillite technique aura entre les mains un immense patrimoine qui peut être jeté pour sauver le club de la faillite. Il Camp Nou ou la Ciudad Deportiva Joan Gamper ont une valeur immobilière élevée qui peut sauver le club au cas où les banques ne reportent pas la dette de l’entité catalane. Ce sera l’objectif de Joan Laporta, Víctor Font ou Jordi Freixa, de négocier avec les entités bancaires pour qu’elles prolongent le paiement de la dette à court terme de Barcelone. Pendant ce temps, le danger est toujours présent.