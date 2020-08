La mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitaient voir une saison complète de la NFL en 2020 est qu’une poignée de matchs ont été effacés du calendrier au milieu de la pandémie COVID-19. La bonne nouvelle est qu’aucun des matchs de la NFL 2020 qui ont été annulés n’aurait compté, de toute façon.

Jusqu’à présent, les matchs de pré-saison de la NFL sont les seuls concours qui ont été victimes de la menace du virus. Bien qu’elle ne fonctionne pas dans une bulle comme la NBA et la LNH, la NFL prévoit toujours de poursuivre sa saison régulière complète de 256 matchs comme prévu initialement.

La NFL a accepté d’annuler les matchs de pré-saison en 2020 à la demande de la NFL Players Association afin que les deux parties puissent mettre en œuvre un programme de camp d’entraînement prolongé. Étant donné que toutes les activités des équipes de l’intersaison se déroulaient pratiquement au printemps et au début de l’été, les joueurs avaient besoin de travail supplémentaire sur le terrain pour se mettre en forme de football avant les entraînements de plein contact.

La ligue a d’abord tenté de préserver au moins quelques matchs de pré-saison en partie à cause des revenus qu’ils génèrent, mais elle a finalement convenu avec la NFLPA et s’est recentrée sur la tâche la plus importante à accomplir – commencer la saison régulière 2020 à temps et jouer un calendrier complet du football NFL, des séries éliminatoires et du Super Bowl inclus.

Vous trouverez ci-dessous les dernières mises à jour sur l’état de la saison de la NFL et sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le calendrier 2020.

La saison NFL est-elle annulée pour 2020?

Non. Le calendrier de la saison régulière de la NFL n’a pas été affecté par la menace du coronavirus. Seuls les matchs de pré-saison de la NFL 2020, y compris le match annuel du Hall of Fame à Canton, dans l’Ohio, ont été annulés.

La NFL prévoit de commencer la saison en septembre comme prévu. Mais lorsqu’elle a créé le calendrier de la saison régulière 2020 au printemps, la ligue a intégré une poignée de contingences au cas où elle aurait besoin de reporter les matchs de début de saison.

Par exemple, le Super Bowl du 7 février à Tampa Bay pourrait être repoussé de plusieurs semaines, voire mois. Les semaines 1 à 4 de la saison pourraient être reportées à la fin de la saison. Le Pro Bowl pourrait être annulé.

La NFL a beaucoup de flexibilité d’horaire, mais jusqu’à présent, rien de tout cela n’a été nécessaire.

Quand commence la saison NFL en 2020?

Date: Jeudi 10 septembreJeu: Texans de Houston aux Chiefs de Kansas CityHeure de coup d’envoi: 20 h 20 HE

Pendant des mois, alors que le COVID-19 ravageait les plans et les calendriers d’autres ligues sportives du monde entier, la NFL a insisté sur le fait qu’elle serait en mesure de commencer sa saison 2020 à temps. Et les propriétaires d’équipes milliardaires qui dirigent cette opération ne clignotent pas alors même que le football au milieu d’une pandémie se révèle impossible aux niveaux inférieurs du sport.

Ainsi, la saison 2020 de la NFL devrait toujours commencer le 10 septembre avec ce qui est devenu un match d’ouverture traditionnel du jeudi soir.

Après une année de déviation, la NFL est revenue à sa tradition de programmer le champion en titre du Super Bowl en tant qu’hôte de l’ouverture de la saison jeudi soir de la ligue. La défense du titre des Chiefs commence contre les Texans, l’une des équipes battues par Kansas City lors des éliminatoires de l’AFC l’an dernier.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la NFL envisageait de déplacer l’ouverture de la saison dans l’un de ses nouveaux stades à Los Angeles ou à Las Vegas, en particulier après le début de la saison dernière avec un match classique Packers-Bears à Green Bay pour lancer la 100e saison de la ligue. . Kansas City, cependant, est resté la pièce.

L’ouverture de la saison 2020 de la NFL sera diffusée en direct le jeudi 10 septembre sur NBC avec l’équipe du réseau “Sunday Night Football” d’Al Michaels et Cris Collinsworth.

Changements d’horaire de la NFL 2020

La NFL a eu la chance que l’épidémie de COVID-19 ait atteint les États-Unis pendant l’intersaison. La ligue a pu procéder avec des poteaux de tente de printemps comme l’agence libre et le repêchage de la NFL 2020, quoique virtuellement, car aucune action sur le terrain n’était nécessaire.

Ainsi, le seul changement de calendrier important que la NFL a mis en œuvre à la suite de la pandémie a été l’extension du calendrier du camp d’entraînement et, par rapport à cela, l’annulation de tous les matchs de pré-saison 2020.

La principale raison pour laquelle les joueurs ont insisté pour un programme d’entraînement prolongé était leur désir de mettre en œuvre une période d’acclimatation plus longue pour mettre leur corps en forme de football. Avec les matchs de pré-saison au programme, cependant, ce temps supplémentaire au camp d’entraînement n’aurait pas été possible.

Les deux parties ont donc convenu d’ouvrir les camps d’entraînement à la même date que celle initialement prévue (28 juillet), mais avec un calendrier prévoyant plus de temps pour les entraînements sur le terrain avant le début des pratiques de contact complet le 17 août.

Jusqu’à présent, la NFL n’a apporté qu’un seul ajustement au calendrier de la saison régulière 2020. En mai, juste avant de publier le calendrier complet, la ligue a annoncé que tous les matchs seraient programmés aux États-Unis “selon des protocoles cohérents axés sur le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters”. Le déménagé a déplacé tous les matchs de Londres et de Mexico sur le calendrier.

Bien que les matchs et les dates spécifiques des matchs internationaux de la NFL 2020 n’aient pas été fixés, les Jaguars devaient accueillir deux matchs de Londres au Wembly Stadium. Les Dolphins et Falcons devaient accueillir un match à Londres chacun, vraisemblablement tous les deux au Tottenham Hotspur Stadium. Les cardinaux devaient organiser un match à Mexico.

Calendrier de la semaine 1 de la NFL

Selon la tradition, la semaine 1 de la saison de la NFL débutera par un match d’ouverture jeudi soir mettant en vedette les champions en titre du Super Bowl et se terminera par un double titre “Monday Night Football”.

Niché entre ces matchs aux heures de grande écoute et servant de bonnet de nuit du premier dimanche complet du football NFL en 2020, pourrait être le match le plus intrigant du week-end. Cowboys at Rams sur “Sunday Night Football” est assez juteux à lui seul, mais il sert également de début à la télévision nationale du stade SoFi de Los Angeles. (Le problème des fans limités, voire inexistants, est un peu décevant.)

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la semaine 1 pour le début de la saison 2020 de la NFL.

Jeudi 10 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

20 h 20 HE Texans chez Chiefs NBC

Dimanche 13 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

13 h HE Eagles chez Washington Fox 13 h HE Dolphins chez Patriots CBS 13 h HE Packers chez Vikings Fox 13 h HE Colts chez Jaguars CBS 13 h HE Ours chez Lions Fox 13 h ET Raiders chez Panthers CBS 13 h HE Jets chez Bills CBS 1 pm ET Browns chez Ravens CBS 13 h HE Seahawks chez Falcons Fox 16 h 05 HE Chargeurs chez Bengals CBS 16 h 25 HE Cardinals chez 49ers Fox 16 h 25 HE Buccaneers chez Saints Fox 20 h 20 HE Cowboys chez Rams NBC

Lundi 14 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

19 h 15 HE Steelers à Giants ESPN 22 h 10 ET Titans à Broncos ESPN