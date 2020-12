Marcus Thuram, fils du mythique Lilian Thuram et le joueur du Borussia Mönchengladbach a été expulsé à la 79e minute du match contre Hoffenheim pour avoir craché au visage de son rival Stefan Posch.

L’arbitre Frank Willenborg, à la demande du VAR, a montré la papier cartonné rouge le footballeur italo-français, qui s’expose à une forte sanction pour une action unanimement désapprouvée.

Marcus Thuram lui-même, quelques minutes après la fin de la réunion, s’est excusé via ses réseaux sociaux: “Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose qui n’est pas dans mon caractère et qui ne devrait jamais arriver. J’ai mal réagi à un adversaire et quelque chose s’est produit accidentellement et non intentionnellement. Je m’excuse auprès de tous, Stefan Posch, mes adversaires, mes coéquipiers, ma famille et tous ceux qui ont vu ma réaction. Bien sûr, j’accepte toutes les conséquences de mon geste », a-t-il déclaré.

L’entraîneur du Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, a déclaré après le match où son équipe avait perdu 1-2, que “au nom du club et personnellement en tant qu’entraîneur, Je voudrais m’excuser pour l’incident de Marcus Thuram et le carton rouge “.

“Quelque chose comme ça n’a pas sa place dans le football. C’était bien au-delà de toutes les limites et ce n’est pas approprié. Marcus Thuram est un bon joueur et une bonne personne, il est très réfléchi et bien éduqué. Ses fusibles ont peut-être sauté à ce moment-là, c’est la seule façon dont je peux l’expliquer. Désolé. Il a rendu un mauvais service à l’équipe en faisant cela », a déclaré l’entraîneur.