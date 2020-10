Dans l’après-midi de ce mercredi Un nouvel accord sera approuvé pour interdire au public d’assister aux compétitions internationales de football et de basket-ball en Espagne, donc la Ligue des champions, la Ligue Europa et l’Euroligue continueront, comme dans les tournois nationaux, sans personne dans leurs tribunes. Cet accord a été conclu par le Conseil Interterritorial du Système National de Santé, présidé par Salvador Illa, qui avait la collaboration des communautés autonomes.

Selon le projet d’accord, auquel Europa Press a eu accès, les autorités sanitaires des communautés, et dans une déclaration d’action coordonnée en santé publique, ils ne permettront pas la présence du public lors d’événements sportifs organisé dans le cadre de compétitions internationales professionnelles de football et de basket-ball.

Cette mesure Il sera appliqué, au moins, tant qu’une telle assistance n’est pas autorisée dans les compétitions professionnelles nationales, Conformément aux dispositions de l’article 15.2 du décret-loi royal 21/2020, du 9 juin, sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire causée par Covid-19.

Cette déclaration Il sera en vigueur dès sa notification aux communautés et jusqu’à ce que le ministère de la Santé annonce la fin de son mandat. C’est une mesure qui, comme l’indique le texte, est “nécessaire et essentielle” s’attaquer à la situation de «risque spécial» pour la santé publique dérivé de l’augmentation des cas positifs par Covid-19.

Et c’est que, comme on s’en souvient, la participation du public à ces compétitions a un impact «très significatif» sur la prévention et le contrôle de la propagation de la maladie. << La déclaration vise à offrir une réponse commune à la situation épidémiologique actuelle, à la fois dans notre pays et dans une grande partie du monde, qui à l'heure actuelle décourage les situations à risque comme celles qui pourraient survenir si elles étaient autorisées. la présence du public à des événements sportifs tels que ceux mentionnés », précise le document qui sera discuté au CISNS.

Actuellement, toutes les communautés autonomes, à l’exception des îles Baléares, des îles Canaries, de la Communauté valencienne et de la Galice, se trouvent au niveau d’alerte extrême défini dans le plan “ Actions de réponse coordonnée pour contrôler la transmission du COVID-19 ”, approuvé en dernier semaine par l’Interterritorial.