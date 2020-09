La semaine 4 de la saison de football universitaire est arrivée.

La Conférence du Sud-Est est de retour en action, et elle comprend sept des huit matchs impliquant des équipes classées dans le top 25. Il y a trois affrontements avec des équipes classées cette semaine, y compris le n ° 23 Kentucky au n ° 8 Auburn, n ° 24 Louisville à N ° 21 Pitt et N ° 22 Army au N ° 14 Cincinnati. Le n ° 12 Miami, qui a été un chouchou de début de saison, reprend sa rivalité avec l’État de Floride.

PLUS: Projections de bol de la semaine 4

Après trois semaines de lutte contre la propagation, il est temps de se remettre sur les rails.

La semaine dernière: 7-2 S / U, 2-5 ATS

Global: 21-7 S / U, 8-13 ATS

Top 25: 11-2 S / U, 3-9 ATS

Voici un aperçu de nos choix par rapport au spread pour la semaine 4:

Choix de la semaine 4 contre l’écart

État du Kansas au 3e rang de l’Oklahoma (-27)

Les Sooners sont de grands favoris et cherchent à se venger après avoir perdu contre les Wildcats lors d’une fusillade de 48-41 la saison dernière. Les Wildcats sont d’énormes outsiders après la défaite contre l’État de l’Arkansas. Kansas State avait une fiche de 3-1 contre l’écart en tant que chien de route la saison dernière.

Oklahoma gagne 42-17 mais NE COUVRE PAS la propagation.

N ° 5 Floride (-14,5) à Ole Miss

Lane Kiffin fait ses débuts avec les Rebels, mais ils affrontent une solide équipe de Floride. Les Gators ont une fiche de 7-1 CÉP sur la route au cours des deux dernières saisons, mais ce crochet d’un demi-point est difficile à laisser passer.

La Floride gagne 30-17 mais NE COUVRE PAS la propagation.

No.7 Notre Dame (-18) à Wake Forest

Les Irlandais l’ont déversé sur le sud de la Floride lors de la deuxième semaine avec une attaque à la course dominante qui a accumulé 281 verges au sol. Les Irlandais ont une fiche de 1-1 contre l’écart, qui a chuté de son point de départ de 21 points. Nous prendrons la valeur.

Notre Dame gagne 34-14 et COUVERTURES la propagation.

No 23 Kentucky au No 8 Auburn (-8)

C’est le seul match entre les équipes classées de la SEC cette semaine, et c’est une chance pour les Wildcats de prouver qu’ils appartiennent au Top 25. Cela devrait être serré au quatrième quart et reviendra à savoir si Terry Wilson peut égaler Bo Nix dans le jeu de passe.

Auburn gagne 27-20 mais NE COUVRE PAS la propagation.

N ° 13 UCF (-25,5) à East Carolina

L’offensive des Knights n’a pas manqué un battement et se termine une semaine lorsqu’elle a accumulé 660 verges au total contre Georgia Tech. Cherchez Dillon Gabriel pour garder cette attaque à la vitesse supérieure contre les Pirates, qui n’ont pas de match à leur actif.

UCF gagne 48-14 et COUVERTURES la propagation.

N ° 24 Louisville au N ° 21 Pitt (-3,5)

Cela dépend de la façon dont les Cardinals rebondissent après une défaite de 47-34 contre Miami. Ces équipes n’ont pas joué depuis 2015. Les Panthers ont une attaque équilibrée autour de Kenny Pickett et ont remporté cinq des six derniers matchs de la série. Nous sommes toujours anxieux avec ce choix.

Pitt gagne 28-27 mais NE COUVRE PAS la propagation.

Georgia Southern au 19e rang de la Louisiane (-13,5)

La Louisiane n’a pas couvert contre Georgia State, qui a grincé par Campbell avec une équipe en désavantage numérique le 12 septembre. Recherchez les Ragin ‘Cajuns pour rebondir à la maison.

La Louisiane gagne 34-20 et COUVERTURES la propagation.

État du Mississippi au 6e LSU (-17)

Les champions nationaux en titre ont perdu un tas de joueurs de l’alignement de l’année dernière, et ils affrontent Mike Leach à ses débuts avec les Bulldogs. L’État du Mississippi ne gagnera pas, mais la méconnaissance des deux côtés conduira à une couverture.

LSU gagne 30-14 et NE COUVRE PAS la propagation.

N ° 8 Texas (-17) à Texas Tech

Les Red Raiders ont eu plusieurs tests COVID-19 positifs depuis le printemps, et il y a peu de continuité en défense. Même sur la route, le Texas fait exploser celui-ci.

Le Texas gagne 45-20 et COUVERTURES la propagation.

Virginie-Occidentale au n ° 15 de l’État de l’Oklahoma (-8,5)

Spencer Sanders est parti avec une blessure à la jambe dans un premier match terne pour Oklahoma State, et les Mountaineers semblent beaucoup améliorés lors de la deuxième saison de Neal Brown. Les Cowboys ont remporté les cinq dernières rencontres, mais les deux dernières ont été proches.

Oklahoma State gagne 30-24 mais NE COUVRE PAS la propagation.

Armée n ° 22 au n ° 14 Cincinnati (-12)

L’armée a battu ses deux premiers adversaires 79-7 et fait maintenant face à une défense difficile de Cincinnati. Luke Fickell a une fiche de 1-1 contre la Marine depuis qu’il a succédé aux Bearcats, et l’armée devrait pouvoir rester assez longtemps avec quelques entraînements soutenus.

Cincinnati gagne 27-17 mais NE COUVRE PAS la propagation.

4e Géorgie (-24,5) à Arkansas

Sam Pittman fait ses débuts en Arkansas, mais ce n’est pas facile contre une équipe du top cinq qui fera irruption dans de nouveaux quarts à D’Wan Mathis et JT Daniels. La défense de la Géorgie fera la différence dans une éruption.

La Géorgie gagne 38-10 et COUVERTURES la propagation.

N ° 2 Alabama (-28,5) au Missouri

La défense de l’Alabama est-elle meilleure cette saison? Ce sera la question contre une équipe du Missouri pour laquelle Eli Drinkwitz fera ses débuts. La ligne est difficile car les Crimson Tide ont remporté les trois dernières rencontres avec une moyenne de 30 points par match. C’est juste sur la cible.

L’Alabama gagne 45-14 et COUVERTURES la propagation.

Vanderbilt au n ° 10 Texas A&M (-29,5)

Vanderbilt a deux nouveaux coordinateurs dans une année remplie de pression pour Derek Mason, et c’est difficile de s’introduire sur la route contre une équipe talentueuse du Texas A&M. C’est encore trop de points. Les Commodores ont perdu par plus de 28 une fois la saison dernière.

Texas A&M gagne 41-14 et NE COUVRE PAS la propagation.

N ° 16 Tennessee (-3) en Caroline du Sud

Le Tennessee fait l’objet de beaucoup de battage médiatique pendant l’intersaison, mais il y a plus de pression sur les Gamecocks et Will Muschamp. Le transfert de l’État du Colorado Collin Hill est un joueur intéressant à surveiller pour la Caroline du Sud, mais les Vols ont plus de continuité des deux côtés.

Tennessee gagne 28-20 et COUVERTURES la propagation.

État de Floride au n ° 12 Miami (-10)

Nous sommes allés à contre-courant avec Miami à deux reprises et avons perdu. Maintenant, nous allons voir si les Hurricanes peuvent gérer le battage médiatique contre une équipe de l’État de Floride qui sera sans son entraîneur-chef. Les Hurricanes ont remporté les trois dernières rencontres.

Miami gagne 31-19 et COUVERTURES la propagation.

NC State au n ° 20 Virginia Tech (-10)

Les deux équipes ont été touchées par des épidémies de COVID-19, et c’est le début de conférence tant attendu pour chaque équipe. Attendez-vous à ce que ce soit moche dans la première moitié et ferme dans la seconde moitié.

Virginia Tech gagne 24-17 mais NE COUVRE PAS la propagation.

Troy au n ° 18 BYU (-13,5)

La ligne a chuté avec les Cougars aux prises avec des problèmes de COVID-19, et Troy a accumulé 240 verges au cours de son ouverture de saison. Nous aimons toujours ce que l’attaque de BYU a montré dans le match d’ouverture et recherchons plus de Zach Wilson.

BYU gagne 35-20 et COUVERTURES la propagation.