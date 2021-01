Le milieu de terrain va bien et ne présente plus de symptômes, mais il n’a toujours pas pu revenir avec l’équipe après Noël car il n’a pas été testé négatif. Même s’il est revenu cette semaine, sa participation à la réunion est quasiment hors de question pour Ziganda.

En revanche, celui qui reviendra à moins d’une surprise est Sergio Tejera. Le milieu de terrain bleu a profité de la “mini-pré-saison” à El Requexón pour se mettre au diapason et s’entraîne déjà avec le groupe depuis plusieurs séances.

Edgar, à El Requexón

Il est prêt à revenir dans l’équipe et ce sera l’une des grandes décisions que Ziganda devra prendre cette semaine. Le couple Jimmy Javi Mier a bien réagi pendant l’absence de Tejera, mais on s’attend à ce que ce soit Jimmy qui perd le poste au profit du Catalan.

Quelque chose de similaire se produit sur le front de l’attaque et la compétition sera la plus intense de toute la saison. Borja Sánchez est déjà en pleine forme après avoir attrapé le covid et concourra pour un poste avec l’autre Borja, Valle, qui a déjà accumulé plusieurs séances d’entraînement et peut être prêt à contribuer. Qui occupe l’aile gauche d’Oviedo à Logroño sera l’un des débats hebdomadaires.

Alors que Ziganda va commencer à préparer ses onze aujourd’hui, Oviedo continue de s’impliquer dans le fonctionnement des joueurs qui ne comptent pas pour l’entraîneur. Le marché est plus arrêté que jamais en raison de la crise économique provoquée par le covid, mais le club espère que dans les prochaines heures le départ de Mujica et Cédric sera une réalité. Aburjania attend toujours des offres souhaitables.