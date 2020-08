Deux des meilleurs lanceurs partants du baseball seront exposés mercredi lorsque les Braves d’Atlanta accueillent les Yankees de New York en double. Les stars ne se feront cependant pas face dans le même match.

Le mauvais temps a conduit à un report du match prévu mardi et a entraîné un double en sept matchs mercredi.

Le premier match mettra en vedette Gerrit Cole de New York (4-0, 2,75 mpm) contre Ian Anderson d’Atlanta, qui fera ses débuts dans les ligues majeures. Le deuxième match affronte le New Yorkais Masahiro Tanaka (0-1, 4,60) contre Max Fried d’Atlanta (4-0, 1,32).

Cole amène une séquence de 20 victoires consécutives dans le match, à égalité pour la troisième plus longue séquence de l’histoire des ligues majeures. Depuis le 27 mai 2019, Cole a une fiche de 20-0 avec une MPM de 1,97. Il a une séquence de 28 départs sans défaite, à égalité pour la deuxième plus longue manche de l’histoire.

Le grand droitier a fait quatre départs de qualité en six sorties et a permis une marche ou moins dans cinq d’entre elles. Il a 44 retraits au bâton. Lors de sa dernière apparition le 19 août, Cole n’a reçu aucune décision après avoir accordé deux points en 6 2/3 manches contre Tampa Bay.

Cole a une fiche de 3-1 avec une MPM de 3,19 en six départs en carrière contre les Braves, alors qu’il était membre des Pirates de Pittsburgh.

Tanaka fera son cinquième départ de la saison, avec sept jours de repos. Tanaka a été une image de cohérence depuis son arrivée au club il y a sept saisons, enregistrant des victoires à deux chiffres au cours de ses six premières saisons.

Lors de sa dernière apparition le 18 août, Tanaka a subi une défaite contre Tampa Bay après avoir été malmené pendant six points, cinq mérités, en quatre manches.

“Nous avons perdu quelques matchs (contre les Mets à cause du COVID-19), ce qui m’a donné un peu plus de temps, donc j’ai pu travailler sur ce sur quoi je voulais travailler”, a déclaré Tanaka. “Cela dépend de la mécanique. J’ai dû faire quelques ajustements et j’ai pu le faire.”

Tanaka a fait deux débuts en carrière contre les Braves, allant 1-0 avec une MPM de 4,09, frappant 10 en 11 manches mais cédant deux circuits. Il a affronté Atlanta à New York le 12 août et n’a reçu aucune décision en accordant deux points en quatre manches.

Anderson, le choix de première ronde de l’équipe en 2016, est le meilleur espoir de lancer d’Atlanta. Il a lancé sur le site d’entraînement alternatif des Braves et a retiré 11e dans un match intrasquad de six manches le 5 août.

Anderson s’est séparé la saison dernière entre Double-A Mississippi et Triple-A Gwinnett et s’est combiné pour aller 8-7 avec une MPM de 3,38. Le jeune droitier a réalisé 172 retraits au bâton en 135 2/3 manches, le quatrième plus grand nombre de K dans les ligues mineures.

“Il est excité”, a déclaré le manager d’Atlanta Brian Snitker. “C’est un enfant qui a confiance en ses capacités. Il a très bien lancé sur le site alternatif. Espérons que ce soit le début d’une longue carrière dans les ligues majeures pour cet homme.”

Fried, un gaucher maintenant considéré comme l’as du personnel, n’a pas permis plus de deux points dans aucun de ses six départs. Lors de sa dernière apparition le 21 août, il a abandonné un point en cinq manches dans une victoire contre Philadelphie. Fried n’a jamais affronté les Yankees.

Les deux équipes récupéreront également les joueurs de position de la liste des blessés. Le cogneur new-yorkais Aaron Judge revient après une foulure au mollet droit. Atlanta récupère les joueurs de champ Ronald Acuna Jr. (poignet douloureux) et Nick Markakis. Markakis avait été mis à l’écart après avoir été exposé au COVID-19. Il a été testé négatif.

