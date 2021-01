Mis à jour le 13/01/2021 15h40

Sony il a beaucoup de travail devant lui. Ils préparent seulement un nouveau film Spider-Man avec Tom Holland et d’autres acteurs importants de leurs films précédents, mais ils ont également annoncé le retour de Le dernier d’entre nous mais au format série.

Naughty Dog a officiellement clôturé l’histoire d’Ellie et Joel dans The Last of Us Part II, un titre qui a été lancé exclusivement sur PlayStation 4. Malgré cela, Sony ne veut pas non plus lâcher l’oie qui pond les œufs d’or. préparer une série en direct.

Fait intéressant, ce n’est pas la seule production que Sony prévoit de publier. Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, a noté que jusqu’à sept séries basées sur des jeux vidéo PlayStation sont toujours en cours.

En gros, il a expliqué que The Last of Us n’est que le début d’une nouvelle incursion de l’entreprise dans d’autres médias.

«Ce n’est que le début de l’expansion de nos récits vers les nouveaux médias et un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été aussi important », explique le dirigeant.

Que pensez-vous de ces nouvelles productions? Les rumeurs indiquent que les franchises qui seraient adaptées au petit écran sont God of War, Days Gone ou Ghost of Tsushima.

Pour l’instant, Uncharted serait abandonné car un film avec Tom Holland est déjà en route.

