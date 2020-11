Un an de plus de contrat n’est peut-être pas une raison pour un enthousiasme exagéré dans le football, moins lorsqu’il s’agit d’un entraîneur avec le prestige et le vaste marché de Pep Guardiola. Mais Manchester City pourrait avoir une arrière-pensée à leur euphorie.

La signature du coach pourrait être la première étape de la signature tant attendue et frustrée cet été: celle de Lionel Messi.

Le journaliste catalan Lu Martín, qui a donné le scoop sur les Jugues Què T’hi de la rénovation, a déclaré, dans El Stringer de la Cadena Ser, que tous les signes d’un rapprochement sont donnés: “C’est un as de plus dans la manche. pour City. Si Guardiola n’est pas là, cela compliquerait un peu les choses. Cela le facilite, c’est quelque chose qui peut jouer en faveur de City. Au-dessus de Guardiola se trouve la marque de Manchester City et ils sont intéressés à joindre son nom à la marque Leo Messi. projection au très important premier ministre “.

Bien qu’il n’ait pas osé parler d’un départ imminent de l’Argentin du FC Barcelone, il a clairement indiqué la voie que le capitaine actuel pourrait suivre: “si Messi quitte Barcelone, l’équipe la mieux placée pour donner à Messi ce dont il a besoin est Manchester. City. Il est public que Messi ait parlé avec Guardiola à l’époque pour lui dire “il y a de la place pour moi” “.

De cette manière, les supporters catalans sont attristés alors que les Britanniques préparent, désormais sérieusement, ce qui serait une signature plus que rêvée.

Messi lui-même a donné des points de suture de ne pas être entièrement satisfait après le célèbre burofax avec lequel il comptait quitter le club lors du dernier marché. “Je suis fatigué d’être le coupable de tout au Barça”, a-t-il déclaré récemment, ce qui donne pour certains l’idée d’un départ imminent en juin 2021, à l’expiration de son contrat.