Celui qui était vice-président pendant la phase de Josep Maria Bartomeu en face de la Barcelone, Emili Rousaud et Parés, a présenté ce jeudi sa campagne électorale et sa candidature aux prochaines élections de l’entité qui devraient avoir lieu en janvier prochain. Rousaud, L’un des hommes qui a porté la charge la plus forte pendant et après son passage au conseil d’administration de Bartomeu, se présentera au poste avec l’une des propositions les plus excitantes: la signature de Neymar Jr.

Rousaud, sous le slogan Le meilleur, au Barça, a également annoncé que s’il était élu, la proposition de changer le nom actuel du stade en celui de Camp Nou-Leo Messi quelle que soit la décision que prendra la star argentine dans les mois à venir, qu’il continue ou non. Ce n’était pas sa seule promesse. Il a également assuré qu’il apportera l’un des meilleurs coachs au monde Oui un directeur sportif de haut niveau être en charge du secrétariat technique culé. Il n’exclut pas qu’à l’avenir, il conclura des pactes avec certains des candidats. «Je suppose qu’il n’y aura pas autant de candidats», dit-il.

À propos de la signature de Neymar reconnu qu’il a déjà “En contact avec son environnement” bien qu’il mentionne que les procès qu’il a intentés au club ne facilitent pas l’opération: «Nous sommes dans l’idée que son retour à Barcelone sera forgé. L’année dernière, il avait l’intention de revenir». En outre, il souligne qu’ils travaillent à «Inscrivez les meilleurs joueurs, franchise» bien qu’il insiste sur le fait que ce serait “quand ils termineront le contrat, avant qu’ils n’éclosent et aient un prix élevé”.

«La signature de Neymar en ce moment est inacceptable. J’ai dit que nous étudions la possibilité de le signer à la fin de son contrat. Par conséquent, il n’y a pas eu de paiement. Il suffit de négocier avec les joueurs. J’ai parlé de la saison 2021-2022. Le travail doit être fait pendant des mois », a-t-il conclu sur le sujet Neymar, rappelant l’impossibilité d’un transfert d’une telle ampleur.

Leo Messi et son renouveau

Thème écailleux celui de Leo Messi pour Rousaud, qui a lancé le ballon sur le toit de l’Argentin: «L’avenir de Messi est entre ses mains. Son contrat se termine en juin et il peut prendre la décision de quitter la discipline du club. Nous devrons parler à Messi à l’époque et voir si un accord peut être trouvé, en admettant la situation économique dans laquelle nous sommes. Messi est une légende vivante. De nombreux médias argentins m’ont contacté. J’ai toujours dit que le lien entre Messi et le Barça était impérissable. C’est une très belle étape, avec Leo arrivant à l’âge de 13 ans. Pour moi, l’institution est au-dessus. La dernière chose que je voudrais dire, c’est que l’hommage dans la vie pour nommer le stade que je voudrais faire.

“Avoir le meilleur du monde”

“Si le Barça est le meilleur club du monde, il doit avoir le meilleur du monde”, c’était l’une des phrases qu’il a jetées Rousaud en ligne avec son engagement auprès d’un coach de haut niveau et le choc avec l’actuel, Ronald Koeman: «Nous avons beaucoup travaillé pour identifier le problème et le problème est que nous n’avons pas eu une direction sportive solide. Koeman n’a pas une telle expérience mais c’est un entraîneur courageux, avec l’ADN du Barça et cette idée sera conditionnée. Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu’il fait du bon travail compte tenu des blessures. Est courageux. Nous avons approuvé un PDG qui est dans un grand club européen actif, un directeur sportif. Nous devons éviter la faillite, mais nous devons donner confiance à ceux qui offrent les prêts.