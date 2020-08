Matt Doherty a effectué un déménagement de 15 millions de livres sterling des Wolves à Tottenham Hotspur dimanche matin, mais son dernier jeu sur les réseaux sociaux a soulevé des sourcils ces derniers jours alors que l’accord était en cours de négociation.

Ce sera parce que Doherty n’a jamais caché son admiration pour Arsenal, le principal rival des Spurs, sur son compte Twitter.

Des messages comme « J’adore Arsenal pour toujours et à jamais et à jamais » et « Arsenal va faire des émeutes ce soir #Gunners » ont fait sensation. Cela a conduit les fans d’Arsenal à commencer à rechercher plus de preuves sur le Twitter du défenseur de la République d’Irlande.

« Man I love Arsenal » et « C’est pourquoi j’aime Arsenal rendre l’impossible facile » ont été rapidement trouvés.

Les tweets, et il y en avait beaucoup d’autres, datent de 2012 et 2013, lorsque le joueur apprenait juste le jeu, et ont été prêtés à Hibernian et Bury. Il ne savait pas ce qui se passerait en août 2020.

Tottenham a trouvé un moyen brillant de faire taire les fans d’Arsenal qui se moquaient d’eux et Doherty. Ils l’ont possédé en tweetant une vidéo de Doherty en train de traverser et en supprimant les tweets.

#WelcomeDoherty ⚪️ #COYS pic.twitter.com/dNRuGv6DTI – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 août 2020

Evra sort pour le Brentham FC

Cela fait deux ans que Patrice Evra a raccroché les crampons après une courte période avec West Ham United, et samedi, les fans d’un petit club de l’ouest de Londres ont eu le choc lorsque l’ancienne star de Manchester United, de l’AS Monaco et de la Juventus est entrée sur le terrain. .

Patrice Evra a joué hier pour Step 7 Brentham FC! L’équipe de la Middlesex County League a été battue 3-2 par North Greenford Unitedpic.twitter.com/uyv1u1bOIH – Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) 30 août 2020

Evra, maintenant âgé de 39 ans, a tiré sur le bordeaux du Brentham FC de Middlesex County League alors qu’il jouait à North Greenford United lors d’un match amical de pré-saison.

Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit une tentative de retour au football à plein temps. L’arrière gauche avait besoin de se remettre en forme avant le match de charité Soccer Aid à Old Trafford dimanche prochain.

Il a toujours les compétences, cependant.