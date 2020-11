Michelangelo Russo, Entraîneur de Boca, s’est entretenu main dans la main avec TNT Sports après la victoire contre Lanús et a expliqué pourquoi Jorman Campuzano n’a pas bien fonctionné, contrairement à d’autres jeux.

“Le football argentin est dur … Il est important que toutes les équipes offrent de la résistance et veulent gagner, on s’y habitue. Nous souffrons à la fin, puis nous le corrigeons. Nous avons créé de nombreuses situations, nous aurions pu la définir auparavant. C’est une équipe qui s’accommode à ces petites batailles, car tout le monde veut vous battre », a admis l’entraîneur.

Et dans le même esprit, il était autocritique: “Normalement Boca est une équipe qui provoque de nombreuses situations de but, Boca arrive beaucoup. L’important est d’arriver, je dis toujours la même chose. Nous devons nous concentrer davantage, même s’ils disent que le but (de Pepe Sand) était avec la main, car ils nous ont fait quatre buts sur un ballon arrêté depuis que je suis ici. Ce sont des choses que nous avons en tête et que nous devons améliorer. “

Pour sa part, Russo a évoqué le faible niveau de Jorman Campuzano: “Il y a des moments où la pression de l’adversaire était très bonne et on ne savait pas comment la contrer, mais dans ce match on apprend. Ils nous ont battus au milieu … C’est difficile à expliquer, ils ont toujours eu un bon niveau. Lorsqu’un joueur entre en équipe nationale et ne joue pas, alors il est difficile de le mettre en rythme à son retour. Mais cela n’arrive pas à Campu seul, à la plupart de ceux qui ne peuvent pas jouer, cela leur coûte plus tard.

Et finalement, il a conclu: “Ramón (Ábila) marque toujours des buts, aujourd’hui nous avons décidé qu’il devait jouer … Franco (Soldano) va bien, les gens au sommet vont bien. Nous devons nous accommoder un peu au milieu, ralentir davantage (Nicolás) Capaldo, mais ils ont un rythme qui fonctionne pour nous“, Hill.