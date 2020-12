Sébastien Beccacece analysé lors d’une conférence de presse l’élimination de Courses dans la Coupe Libertadores aux mains de Bouche après la défaite 2-0 subie à La Bombonera. Sans aucune excuse, l’entraîneur a admis que son rival était le gagnant mérité.

“Ils étaient bien supérieurs, vous devez accepter la supériorité et accepter que vous Bouche il était un juste gagnant. Nous avons essayé et je pense que le voyage en valait la peine. Nous avons parcouru la route avec beaucoup d’adrénaline, d’euphorie et d’émotion. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans cette situation dans laquelle le rival nous a largement dépassés dans tous les aspects. cela nous servira d’apprentissage pour ce qui continue. Nous avons semé la graine du rêve de l’échanson qui grandira sûrement année après année », a-t-il expliqué.

Dans la même ligne, Beccacece Il a indiqué qu’il n’y avait aucun aspect du jeu dans lequel il était imposé. “Ils nous ont battus dans tous les aspects: football, mentalement, émotionnellement … Nous n’avons pas pu mettre en œuvre ce que nous voulions et proposions, sauf à des occasions isolées. L’équipe ne pouvait pas relier les lignes de dépassement, ne pouvait pas prendre en charge et a beaucoup souffert”, a-t-il déclaré. .

«C’est dans les lignes générales que nous n’avons pas pu vaincre le rival, qui était compact, solide et qui a frappé en premier. Ils ont eu des occasions, je pense qu’en termes généraux nous avons été vaincus. rêve. Aujourd’hui on n’a pas passé une bonne nuit et on le regrette, ça fait mal à l’âme. Il faut l’accepter et ça fait partie du métier », a-t-il conclu.