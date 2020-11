Afp

Journal La Jornada

Vendredi 13 novembre 2020, p. a11

Paris. La Slovaquie, la Macédoine du Nord, la Hongrie et l’Écosse ont obtenu les quatre derniers billets pour l’Euro 2020, reportés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, après avoir remporté leurs barrages respectifs.

Le tournoi continental, programmé du 11 juin au 11 juillet 2021, connaît déjà ses 24 participants, parmi lesquels ne seront pas l’Irlande du Nord, la Géorgie, l’Islande et la Serbie, ceux battus en playoffs.

Les Slovaques se sont qualifiés avec une victoire 2-1 en prolongation contre l’Irlande du Nord à Belfast, complétant le groupe E du tournoi continental et seront rivaux d’Espagne, de Suède et de Pologne.

Le but de qualification slovaque a été signé à 110 minutes par Michal Duris, après que l’Irlande du Nord a forcé le temps supplémentaire avec un but contre Milan Skriniar, à 88. Juraj Kucka avait avancé sur le tableau d’affichage aux Slovaques. , à 17.

La Slovaquie jouera ainsi son troisième tournoi majeur depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993 et ​​son statut de territoire indépendant. Il a fait ses débuts dans un grand événement lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et était également présent à l’Euro 2016 en France. Dans les deux cas, il a réussi à vaincre son groupe dès la première phase et a atteint les huitièmes de finale.

La Macédoine du Nord a également scellé son passage en tant que visiteur, dans leur cas avec une victoire 1-0 sur la Géorgie à Tbilissi, avec les deux vétérans Goran Pandev (37 ans).

Ce sera le premier tournoi majeur pour la Macédoine, indépendant depuis 1991, et celui de l’Eurocup fera partie du groupe C, avec les Pays-Bas, l’Autriche et l’Ukraine.

La Hongrie était la seule équipe des quatre vainqueurs des séries éliminatoires à gagner à domicile, battant l’Islande 2-1 avec un retour angoissant. Les visiteurs ont pris les devants à Budapest à la 11e minute, sur un coup franc de Gylfi Sigurdsson. En 88, Loic Nego a égalisé pour les Magyars, qui ont scellé le retour final à 90 + 2 grâce à Dominik Szoboszlai.

Les Hongrois joueront ainsi dans le Groupe de la mort du tournoi continental, contre la France, l’Allemagne et le Portugal.

La dernière équipe à remporter son billet ce jeudi était l’Écosse, qui avait besoin d’une séance de tirs au but pour battre la Serbie (4-5 après match nul 1-1) à Belgrade. Lors de la fusillade décisive, Aleksandar Mitrovic a raté la cinquième place des Serbes.

L’Écosse avait pris la tête à 51 ans grâce à Ryan Christie et Luka Jovic avait égalisé pour les Serbes à 90.

Les Écossais joueront dans le tournoi continental du secteur D contre l’Angleterre, la Croatie et la République tchèque. La phase finale du championnat d’Europe sera le premier grand tournoi écossais depuis la Coupe du monde 1998 en France.