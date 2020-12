Que la relation entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi est bon ne signifie pas que parfois des controverses surgissent, par exemple entre leurs environnements. C’est ce qui s’est passé dans les dernières heures après une publication de Elma Aveiro, l’une des sœurs du footballeur de la Juventus, qui a mis en ligne une image sur son profil Instagram dans laquelle il apparaît Leo Messi à genoux devant le joueur portugais, quelque chose qui n’aurait pas dû plaire à l’Argentin ou à ses fans.

En fait, peut-être sans le vouloir ni s’y attendre, la sœur de Cristiano a déclenché un incendie simplement en affichant sur son compte cette créativité produite par «BT Sports». «Mon roi, le meilleur jamais, la fierté de ma vie», Elma Aveiro a écrit avec le montage dans une publication qui compte près de 40000 “ j’aime ” sur Instagram et qui a également reçu de nombreux reproches et commentaires négatifs sur l’apparence de Messi.

«Penaldo», «Messi est Dieu»certains ont commenté. Un autre a répondu ceci: «Je suis d’accord que Cristiano a gagné … mais vous ne pouvez pas manquer de respect aux autres pour cela. De plus, Messi contre Cristiano a marqué plus de buts, a donné plus de passes décisives et a plus de victoires. Mais je ne veux pas lancer un débat.

En tout cas, cette image publiée par la sœur portugaise ne devrait pas être une raison pour Cristiano et Messi de se faire face. Tous deux font preuve d’un grand respect mutuel et ont montré ces dernières années qu’il y avait de la chaleur entre eux, quelque chose de positif pour le football et pour les enfants, ils servent d’exemple. Dans cette ligne, CR7 a parlé après Barcelone-Juventus: «J’ai toujours eu une relation très cordiale avec lui. Comme je l’ai dit, partagez avec lui 12, 13 ou 14 ans de remise de prix…. Je ne l’ai jamais vu comme un rival. Il essaie toujours de faire ce qui est le mieux pour son équipe et son équipe et moi aussi. Je me suis toujours très bien entendu avec lui. Si vous lui demandez, il répondra la même chose. Mais on sait que dans le football, ils essaient de trouver une rivalité pour trouver de l’enthousiasme. Qui est le GOAT?: Je n’y vais pas, on a gagné, je suis content, on est passé comme premier et je veux continuer comme ça. Je veux être prêt pour les grandes batailles.