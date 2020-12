C’était d’abord le San Silvestre, qui est passé des rues à plusieurs bandes sportives installées dans le Palais des Sports de La Guía, et maintenant ce sont les coups traditionnels de la traversée de Noël ceux qui vont des eaux froides de décembre de la mer Cantabrique à la chaleur. d’eau douce et de chlore de puits des piscines municipales de Gijón. “Nous pourrions faire quelque chose ou ne rien faire, et il vaut mieux faire quelque chose qui respecte également toutes les mesures de sécurité” pour maintenir “des tests mythiques à Gijón et dans les Asturies”, a justifié le conseiller sportif de la mairie de Gijón, José Ramón Tuero, peu de temps avant de se jeter dans la piscine, au sens littéral du terme, pour promouvoir cette idée, sponsorisée par LA NUEVA ESPAÑA, qui permettra de maintenir l’événement sportif traditionnel malgré le coronavirus.

Tuero, entouré de nageurs vétérans et novices, s’est rendu hier aux piscines d’El Llano pour promouvoir cette initiative, qui se poursuivra jusqu’au 25 décembre. Avec le maire socialiste étaient présents Jéssica Traviesa, lauréate senior de la croisière de Noël 2019; Kimbo Vallejo, vainqueur du Master B du Crossing Circuit 2019 et ancien nageur olympique; Ramón Fernández, un participant régulier du Crossing Circuit; María Fernández Bagues, vainqueur absolu du circuit de Travesías en 2019 et 2020; Ángela Pérez, finaliste du Championnat d’Espagne aux 100 et 200 dos; et César Castro, vice-champion du monde junior, minimum olympique à Rio et en Espagne, record de 200 nage libre. «C’est une excellente initiative qui, malgré l’impossibilité d’aller à la mer, se fait ici; Il est important que chacun participe et aide comme il le peut », a estimé le nageur primé César Castro, de Santa Olaya, avant de plonger et même de doubler plusieurs des participants dans les premières longueurs.

Le défi de ce Noël, avec trois euros pour l’inscription qui sera reversé à la cuisine économique, est destiné aux personnes de plus de 16 ans et consiste à nager 250 mètres dans trois piscines municipales. Pour atteindre l’objectif, dans lequel environ 400 personnes sont attendues, il est nécessaire de terminer l’un des trois itinéraires proposés qui impliquent les piscines municipales de Gijón, réparties dans les quartiers de Pumarín, El Llano, La Camocha, Moreda et La Calzada . Pour le moment, “les inscriptions se déroulent à un rythme lent, car ce n’est pas le moment de s’inscrire pour faire les choses, mais l’important est que tous les profits iront à la cuisine économique”, a expliqué Tuero à propos de ce rendez-vous qui n’autorise que deux utilisateurs par rue et nécessite un rendez-vous pour y assister.

Lors de la présentation d’hier, pour promouvoir l’initiative, une des nageuses régulières de la traversée de la baie de Gijon, María Fernández Bagues, a également participé. “C’est une manière différente de collaborer, plus sûre, meilleure en ces temps, et aussi solidaire”, a déclaré l’athlète.

