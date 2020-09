Si nous avons appris quelque chose en regardant Lionel Messi exposer ses cadeaux surnaturels pour le football au cours des 15 dernières années, d’abord avec l’équipe argentine de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2005 et plus récemment avec le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions 2020, c’est ça :

Son premier instinct est de marquer. Il a accumulé 444 buts en championnat et 70 buts internationaux seniors pour l’Argentine.

Son deuxième instinct est de passer. Il a enregistré 184 passes décisives pour le Barça en Liga et 35 autres en Ligue des champions.

Son troisième instinct est de courir – et non avec le ballon au pied, pas de récupérer en défense, pas à l’air libre pour tirer un ballon lancé par Sergio Busquets ou Javier Mascherano. Juste loin.

Lorsque les choses deviennent plus difficiles, avec un club ou un pays, Messi veut sortir.

Sa décision d’informer le FC Barcelone qu’il quitterait le club à la suite d’une défaite désastreuse 8-2 en Ligue des champions contre le Bayern Munich a fait écho au même sentiment d’évasion que lorsqu’il a dit aux diffuseurs argentins qu’il se retirerait de la compétition internationale après une défaite aux tirs au but. contre le Chili lors de la Copa America Centenario 2016.

Depuis qu’il a été rapporté que Messi avait l’intention de quitter le Barça, la couverture médiatique s’est généralement concentrée sur le fait de savoir s’il avait le pouvoir de partir en tant qu’agent libre ou si un rachat de 700 millions d’euros devait être payé au club – et quelle organisation pourrait avoir le ressources pour l’attirer. Manchester City semble le candidat le plus logique et le plus intéressé.

En fait, c’est le débat sur la clause de rachat qui démontre que Messi s’engage dans une autre moue épique. Le Barça affirme qu’il devait être informé en juin si Messi voulait partir; son côté insiste sur le fait que parce que la saison a été prolongée jusqu’à la fin de l’été en raison de la pandémie de COVID-19, une déclaration d’août suffit.

Si Messi voulait partir, cependant, parce qu’il était fatigué de sa vie à Barcelone ou à la recherche d’un nouveau défi, il n’y a aucune raison pour qu’il n’ait pas dit au club en juin qu’il jouerait ce qui restait de 2019-20 puis partirait. Ce qui s’est vraiment passé: il est devenu fou parce que la reprise de la Ligue des champions a été horrible pour lui et son équipe, alors il pousse la culpabilité vers la direction et s’efforce de se débarrasser du blâme en insistant sur un transfert.

Il peut être difficile pour un génie comme Messi de faire face même à ceux qui sont simplement capables. Son énigme a parfois été aggravée par le fait d’être accablé par un maigre leadership.

Rappelons que, alors que les talents de Messi ont explosé en Europe au début de sa carrière et que des talents tels que Mascherano, Angel Di Maria et Gonzalo Higuain empilent la liste, l’Argentine a choisi de confier sa Coupe du monde 2010 à Diego Maradona, qui n’avait que deux échecs. saisons en tant que directeur de club à son record. Il était Maradona, et c’était supposé être suffisant. L’Argentine a mal perdu en quarts de finale, 4-0 contre l’Allemagne.

Et maintenant, alors que Messi approche des dernières années de sa brillante carrière, la direction de Barcelone a permis à sa liste de se détériorer grâce à un cocktail mortel de fidélité aux stars vieillissantes (Busquets, Gerard Pique) et à un investissement téméraire dans des noms à la mode (Philippe Coutinho, Antoine Griezmann) . Il n’y a eu aucun plan ou direction évidente. Cela a contribué aux embarras de la Ligue des champions à chacune des deux dernières saisons, de la victoire 3-0 au match aller contre Liverpool en 2019 à l’anéantissement par le Bayern le mois dernier au Portugal.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’être trop sympathique à Messi. Ce n’est pas comme s’il était Gareth Bale ou Ryan Giggs essayant de porter le Pays de Galles dans la montagne et dans la Coupe du Monde ou l’Euro. Les équipes argentines de Messi ont été chargées tout au long, et elles n’ont toujours pas réussi à produire un seul but en 360 minutes de trois finales majeures consécutives – Coupe du monde 2014, Copa America 2015, Copa America Centenario 2016 – perdant le premier sur un but en prolongation de Mario Goetze, les deux derniers aux tirs au but, le dernier lorsque Messi lui-même a skié la tentative d’ouverture de l’Argentine sur la barre transversale.

Il n’a pas l’habitude de faire face à une véritable adversité. Il est entré dans la formation du Barça alors que des joueurs aussi magnifiques que Samuel Eto’o, Ronaldinho et Deco excellaient encore, puis ont fait partie d’un triumvirat offensif avec Xavi Hernandez et Andres Iniesta qui pourrait ne jamais être égalé.

Avec le vieillissement de Xavi et Iniesta au cours des demi-douzaines dernières années, le Barça a eu du mal à trouver des remplaçants pour eux et est devenu plus dépendant de Messi pour diriger l’offensive. Neymar n’a pas voulu partager la vedette et a fait pression pour un transfert de 260 millions de dollars vers le Paris Saint-Germain en 2017. Coutinho a été acheté plusieurs mois plus tard pour 180 millions de dollars, mais le Barça n’avait aucune idée particulière de la façon de l’utiliser.

Et donc, cela fait cinq ans que le Barça a remporté la dernière Ligue des champions, les éliminations semblant s’intensifier dans leur folie.

Dans le même temps, le club a remporté la Liga et la Copa del Rey quatre fois au cours des six dernières années. Donc, tout ce qui concerne le FC Barcelone n’a pas été un échec.

Messi, évidemment, est une énorme raison à cela. Et peut-être le restera-t-il jusqu’à sa retraite du jeu, abandonnant ces demandes sans grâce si le club promet de faire preuve d’une plus grande ingéniosité dans la construction d’une équipe autour de ses dernières années d’influence.

Ce ne serait pas la première fois qu’il reconsidérerait. Après son acquiescement d’après-match en 2016, il est retourné dans l’équipe nationale argentine et a participé à la Coupe du monde de football 2018. Le résultat final a été une défaite contre l’éventuel champion de France en huitièmes de finale, mais c’était un thriller 4-3 dans lequel l’attaque de l’Argentine n’était pas le problème.

Depuis, il a marqué quatre fois pour son pays en matches amicaux internationaux, dont deux en novembre dernier. Il y aura peut-être plus d’objectifs au Barca dans son avenir.