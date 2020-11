Beaucoup de gens à Newcastle doivent regretter le traitement d’Ivan Toney maintenant.

L’attaquant a rejoint les Magpies de Northampton Town en 2015, mais n’a fait que deux apparitions en Premier League, parmi une série de prêts, avant de terminer un retour permanent à la Ligue de football avec Peterborough en 2018.

Deux saisons et 49 buts plus tard, l’attaquant a été signé par Brentford cet été et a frappé le sol, marquant 10 buts en 11 sorties de championnat jusqu’à présent cette saison.

Objectif numéro 1️⃣0️⃣ pour @ ivantoney24 la nuit dernière #BrentfordFC pic.twitter.com/5GTNQPqrXl – Brentford FC (@BrentfordFC) 4 novembre 2020

Ce décompte n’est amélioré que par son compatriote ex-attaquant de Newcastle Adam Armstrong, qui en a 11 sur 10 pour Blackburn en 2020/21, et Toney est fier des deux.

“Je pense que nous avons tous les deux un point à prouver”, a déclaré Toney à Sky Sports.

«Quand je suis allé à Newcastle, Adam était prêté, mais nous avons parlé et avons dit que nous devrions tous les deux jouer à l’avant ensemble. Cela n’arrivera jamais mais c’est un grand attaquant qui sait où est le but, c’est sûr. “

Aujourd’hui âgé de 24 ans, Toney espère que ses objectifs permettront à Brentford de se hisser au sommet.

“Je me vois comme un joueur de Premier League”, ai-je insisté. «Si je me considère comme un joueur de championnat, ce n’est pas suffisant. Vous devez viser plus haut et si vous venez juste de court, ce n’est pas trop mal.

«Vous devez avoir de grandes ambitions et de grandes ambitions effraient les petits d’esprit. Je suis ravi d’être dans le championnat et je suis sûr que je peux jouer un grand rôle pour amener Brentford en Premier League.

«J’étais juste excité de relever le défi parce que j’aime prouver que les gens ont tort. Sans sonner ma propre trompette, j’ai l’impression d’avoir terminé la Ligue 1 il y a quelques années. “

La confiance est en effet la clé et Toney en a beaucoup. Joueur du championnat du mois d’octobre, l’attaquant espère continuer sa belle forme et montrer à Newcastle ce qui leur manque.