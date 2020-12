On a dit que Mercedes attendrait Hamilton Il s’est proclamé pour la septième fois champion du monde de Formule 1 pour prolonger son contrat, puis il le ferait à la fin du championnat et maintenant il semble qu’il n’y aura aucune nouvelle de son renouvellement dans les prochains jours. Cela a été souligné par les Britanniques, bien qu’il espère parvenir à un accord avant Noël.

“J’espère commencer les négociations la semaine prochaine et finir avant Noël“Lewis Hamilton a commencé à dire lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. “J’ai l’intention d’être ici l’année prochaine. Je veux être ici l’année prochaine», A réitéré le pilote de 35 ans.

Cependant, Hamilton Il ne renouvellera à aucun prix, mais il a l’intention de le faire en échange du meilleur contrat de l’histoire de la Formule 1. Un de ses atouts pour «saigner» Mercedes est de continuer à battre aux côtés de l’équipe allemande: «Nous, En tant qu’équipe Mercedes, nous avons plus à faire ensemble et plus à accomplir dans le sport, mais encore plus en dehors du sport.. J’espère que nous pourrons entamer les discussions cette semaine et, espérons-le, le ligoter avant Noël. “

Toto Wolff, patron de l’équipe Mercedes, est optimiste à ce sujet: «Ça va arriver. Il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas maintenant. ” Même ainsi, il a justifié le retard dans l’annonce du renouvellement de Lewis Hamilton: «Nous avons toujours dit que nous le ferions après avoir remporté le titre, puis le virus nous a retardé de 10 jours supplémentaires, deux semaines et maintenant nous devons simplement nous asseoir, peut-être virtuellement ou peut-être vivre. “

Mercedes, pas de plan B pour Hamilton

Ce qui semble clair, c’est qu’avec George Russell confirmé par Williams pour la saison prochaine, et avec seulement Sergio Perez et Hülkenberg Sans contrat pour 2021, Mercedes ne peut pas se permettre de perdre contre Hamilton. La performance du Britannique est bien supérieure à celle de Bottas, et dans la seule course dans laquelle le septuple champion a abandonné, Mercedes a été laissée hors du podium.

De plus, étant donné que le changement de règlement qui égalisera les différences qui existent entre les équipes n’entrera en vigueur qu’en 2022, l’équipe allemande est dans une position optimale pour prolonger son règne d’un an de plus. Lewis Hamilton pourrait devenir le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à se proclamer huit fois champion du monde tout en battant sa propre pole et en remportant des records, ce qui joue en sa faveur lors des négociations avec Mercedes. Aussi que ni Verstappen ni Leclerc ils se sont renouvelés à la baisse.

Parmi les 10 athlètes les mieux payés

Tandis que Hamilton Il est déjà le pilote le mieux payé de Formule 1, comme nous l’avons fait en OKDIARIO, il veut maintenant être l’un des 10 athlètes les mieux payés au monde. Comme il s’est passé, les Britanniques pourraient renouveler avec Mercedes jusqu’en 2023 au rythme de 44 millions d’euros par saison, de l’argent qui ajouterait à plus de dix vous recevez pour les parrainages.

Actuellement, selon le magazine Forbes, Lewis Hamilton est le treizième athlète le mieux payé. Si son renouvellement est confirmé pour ces montants, il dépasserait Tiger Woods et serait classé septième entre Stephen Curry, qui est le sixième; et Kevin Durant, qui deviendrait huitième. Menez cette liste Roger Federer, qui gagne plus d’une centaine de millions rien qu’en parrainages, suivi de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar et James Lebron.

Il convient également de noter que Hamilton Il est le coureur qui a fait le plus d’argent de l’histoire de la Formule 1 avec plus de 470 millions euros facturés, environ 35 salaire moyen par saison. Le deuxième de ce classement est Michael Schumacher, qui est entré 413, 21,73 millions par campagne. Fernando Alonso, pour sa part, troisième de ce classement, facturé 407,5 millions, 23,97 par saison.

Vous pourriez atteindre le plafond salarial

Un obstacle que Lewis Hamilton et Mercedes devront surmonter dans leur renouvellement est l’éventuel plafond salarial, qui sera progressivement réduit jusqu’en 2023. Mercedes était précisément l’une des équipes qui ont soutenu l’établissement d’un plafond salarial de 24 millions euros pour les pilotes, une mesure qui n’affectera que Hamilton si vous renouvelez. Il faudra voir comment les deux parties résolvent cet aspect puisque le septuple champion a clairement indiqué ses intentions: “Je vais entrer dans ce qui est potentiellement ma dernière étape dans ce sport et bien sûr je veux maximiser la performance économique».