La Super League européenne secoue les fondations des ligues nationales. Les grands clubs du Vieux Continent veulent amener le football dans une autre dimension et dans certains cas, comme en Espagne, ils sont fatigués de payer la fête dans certains petits clubs qui les ont conduits à une situation économique extrême comme en témoigne Barcelone.

Dans son dernier discours en tant que président du Barça, Josep María Bartomeu a mis les cartes sur la table en annonçant qu’il avait signé le projet de rejoindre la Super League européenne. Le président a secrètement accusé Javier Tebas et la Ligue d’être en partie coupables de la délicate situation économique culé et la raison ne manquait pas. Parce que depuis que la vente des droits de télévision a été approuvée au niveau central en 2015, Les culés ont cessé de facturer d’énormes sommes d’argent pour les livrer à d’autres équipes qui ne les ont pas générées.

Vu en perspective, Le Barça est entré en 2009 en vendant ses droits de télévision 157,6, une décennie plus tard, il est entré 166,5 dans le même concept. Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour se rendre compte où se trouve le problème et le saignement des culés. Alors que le football a été gonflé en termes de salaires et de transferts, il a perdu sa compétitivité parce que vos revenus ont à peine augmenté sur un marché de la télévision –Qui pèse 25% dans les comptes annuels– là où d’autres concurrents d’autres ligues comme le Premier ou la Serie A ont vu grandir le muscle de leurs plus grands.

Bartomeu et Florentino Pérez, dans la loge du Camp Nou. (.)

Le fait est que lors de la saison 2009/10, Barcelone et le Real Madrid 47,9% des 612,2 millions inscrits euros qui ont déplacé les droits de télévision en Espagne à cette époque, une décennie plus tard, ils entrent dans le 22,5% des 1 420 millions qui déménagent par an. La croissance du concept de télévision pour les deux grands a été ridicule – à peine 30 millions à eux deux dans la décennie de Messi et Cristiano -, alors que leur Les concurrents européens fervents ont augmenté leur masse musculaire de les laisser derrière en Ligue des champions comme le montrent ces dernières saisons. Pour vous donner une idée, Madrid a inscrit 155,3 millions pour la saison 2019/20 étant au même niveau que un club de milieu de table de Premier League comme Wolverhampton.

Thèbes défend que la distribution centralisée Cela a entraîné une augmentation exponentielle des revenus des ventes de télévision dans le football espagnol. Les données, cependant, montrent le président de l’association de clubs, qui a doublé en une décennie l’argent collecté entre les 20 clubs de première division, allant de 612,2 à 1240 millions. Le château de cartes, cependant, s’effondre sur un simple fait. Le premier ministre en distribuait déjà 1179 millions par an à la télévision il y a dix ans et maintenant ce montant s’est presque multiplié de 2,5 lors de la réception au cours de la saison 2019/20 du chiffre de 2671 millions. La distribution télévisuelle centralisée vendue comme une manne n’a fait que faire en sorte que les petits clubs – ceux qui maintiennent le président de la Ligue au pouvoir – vivent comme de nouveaux riches, tandis que les grands font face à des situations inattendues du fait de leur solidarité.

Le Real Madrid reçoit les mêmes droits de télévision qu’un club de Premier League comme Wolverhampton

Madrid a dû élaborer un plan pour ne pas dépendre des droits de télévision en Espagne et cette esquisse a comme pièce maîtresse la construction d’un nouveau Santiago Bernabéu qui projette autant ou plus de revenus annuels que ce qu’ils reçoivent actuellement de la Ligue espagnole pour leurs droits de télévision. Barcelone avait la même intention avec l’Espai Barça, mais le trou de 1 000 millions qu’ils ont dans le club va les forcer à retarder cette opération. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux se souviennent des près de 500 millions que les Catalans ont cédés avec des droits de télévision.

La Super League comme seul moyen de survivre

La situation a atteint un point où la Super League européenne Cela semble le seul moyen pour les clubs de suivre ses immenses structures. Ils avertissent l’UEFA depuis des années de moderniser une Ligue des champions qui, bien qu’elle distribue de bonnes sommes économiques, ne reçoit pas toute l’attention nécessaire tout au long de l’année en raison de la pénurie de grands partis avec les phases de groupes de la compétition s’est transformée en une sortie régulière pour les favoris.

Le problème traditionnel de la Super League Il s’agissait de se mettre d’accord sur les 18 équipes qui allaient participer et lui comment l’affaire. La pandémie de coronavirus a cependant mis les batteries à tous les grands, étant obligé de trouver une solution compréhensive pour démarrer le projet au plus vite avec 5000 millions d’euros de soutien de JP Morgan.

Les équipes anglaises, traditionnellement réticentes à la Super League, mènent désormais un mouvement imparable

L’idée serait impossible à réaliser dans un autre contexte, mais l’UEFA et la FIFA vivent une situation de guerre cela pourrait conduire à autoriser cette compétition en enterrant la Ligue des champions classique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne méprise pas la possible existence de la Super League, alors que ces clubs leur rendent hommage dans d’autres projets de brochures qu’il a en tête, comme une grande Coupe du monde des clubs.

Aleksander Ceferin et Gianni Infantino. (.)

Clubs anglais, généralement les plus réticents aux projets Superleague, Ils ont commencé à changer de discours avec l’entrée de capitaux étrangers dans leurs grandes équipes. En fait, United et Liverpool – tous deux avec des propriétaires nord-américains – Ce sont eux qui ont parlé avec JP Morgan pour obtenir le financement de démarrage. Les affaires sont les affaires et une Super League donnera toujours plus qu’une ligue, peu importe à quel point elle s’appelle la Premier League. Demandez à la NFL ou à la NBA.

Le football est confronté à de nouveaux défis et à des temps de changement. Les ligues traditionnelles telles que nous les avions connues peuvent finir par changer. Ni Ni le Real Madrid ni Barcelone n’ont déclaré que le projet de Superliga impliquait leur sortie de la Ligue espagnole, bien qu’ils prioriseront leurs objectifs avec des milliards en jeu. Les deux grands ont besoin de cet argent pour ne pas être laissés pour compte dans un football qui n’attend personne. Ils ont déjà perdu cinq ans grâce à Thèbes.