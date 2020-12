Dans cette valeur aberrante de 2020, Lewis Hamilton a dépassé le record de victoires en Formule 1 de Michael Schumacher et a égalé les sept championnats récoltés par l’Allemand. C’est quelque chose que Jean Todt, président de la FIA, a voulu évoquer lors de la cérémonie de remise des prix de la Fédération internationale de l’automobile.

Interrogé par les actes d’Hamilton, il a noté: “J’ai déjà été impressionné par le passé, les six fois précédentes, et Je suis impressionné par la performance et la continuité que votre équipe est en mesure d’assurer. Ce n’est pas un sport masculin ou féminin, il unit l’athlète à la machine et à l’incroyable esprit d’équipe. Je dois rendre hommage à Lewis, car chaque fois qu’il parle de ses succès, il parle de l’équipe derrière lui. Je suis impressionné, cela montre pourquoi certains records ont été battus et d’autres ont été égalés ».

Bien qu’il ne veuille pas comparer, Jean Todt a reconnu que la suprématie et la domination de Mercedes avec Hamilton sont plus grandes que celles de Ferrari avec Schumacher. “On parle de personnes différentes, avec différents ingrédients. La seule chose que nous pouvons comparer est sept contre sept. D’une part, une structure de champions avec un pilote d’un énorme talent. De l’autre, une équipe italienne avec une mentalité différente, d’autres approches, qui se sont bien organisées et structurées avec un grand pilote comme Michael Schumacher. Je suis sûr que cela me démarquera, mais la suprématie et la domination de Mercedes et de Lewis sont plus grandes que celles que nous avions avec Ferrari et Michael. Cette Formule 1 est plus fiable et Lewis ne fait pas d’erreur», A admis le président de la FIA, qui faisait partie de Ferrari à l’époque de Schumacher.

L’amitié entre Todt et Schumacher

Jean Todt est précisément un grand ami de l’Allemand et l’une des rares personnes à pouvoir lui rendre visite après le grave accident qu’il a subi en 2013. Interrogé sur les débuts de son fils Mick Schumacher en Formule 1, il a commenté: «Je savais que si je réussissais bien en F2 j’aurais une chance, c’est ce qu’il voulait, et il l’a montré, il a enduré la pression avec humilité. Tout ce que je veux maintenant, c’est que Haas et Ferrari lui donnent un bon moteur et une bonne voiture».

Le président de la FIA s’est également prononcé sur ce qui va se passer en 2021 avec la pandémie: «La saison se termine, mais on ne commence pas sur une page blanche car le virus est toujours là et les confinements aussi. Le vaccin sera bon pour toute la planète. Mais il y a des changements potentiels dans les différents calendriers, pas seulement F1. À mon avis, le milieu de l’année ne sera pas comme on l’attend d’une saison normale».