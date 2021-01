Porsche, précurseur de la mobilité électrique dans le monde et protagoniste actif de la transition vers l’électromobilité au Pérou, a organisé aujourd’hui la première virtuelle du Taycan à travers une vidéo qui peut être vue sur les plateformes officielles du Porsche Center Lima: Youtube Channel ( @Porsche Center Lima), Facebook (@PorscheCenterLima) et Instagram (@PorschePeru). Le premier véhicule entièrement électrique de la marque crée un précédent dans l’histoire du constructeur de Stuttgart et entre sur le marché péruvien pour devenir une référence en matière d’esprit sportif durable et révolutionner le segment des voitures de luxe dans le pays. Ce nouveau modèle, qui arrivera dans un premier temps dans le pays dans les versions 4S, Turbo et Turbo S, se caractérise par une combinaison parfaite du passé et du futur, exprimant fidèlement l’ADN de Porsche: sportivité, technologie, innovation et design.

«Chez Porsche, nous sommes très enthousiasmés par l’arrivée du Taycan. Depuis plus d’une décennie, nous avons commencé à explorer l’électrification avec l’arrivée au Pérou des variantes hybrides du Cayenne et de la Panamera. Aujourd’hui, le pari est sur la première voiture 100% électrique fabriquée par la maca », a déclaré Francisco García Calderón, directeur exécutif du groupe Euromotors, l’importateur exclusif de Porsche pour le pays. «C’est ainsi que Porsche se réinvente en s’adaptant aux besoins actuels de ses clients et en pensant à l’avenir avec un plan ambitieux basé sur le développement de véhicules à train roulant électrique.

Le directeur a également indiqué que l’évolution des moteurs à combustion vers les unités électriques est un grand défi, c’est pourquoi la marque a fait des alliances avec des entités privées et gouvernementales pour garantir une infrastructure de recharge électrique qui permet aux clients de profiter de leurs voitures sans aucun revers. «Nous avons installé des chargeurs électriques dans certaines parties de Lima et nous sommes en mesure de conseiller et d’aider à installer des chargeurs dans les maisons de nos clients. De plus, nous avons des techniciens spécialisés qui sont prêts à analyser et réparer les voitures hybrides et électriques ».

De même, il a souligné que le Porsche Center Lima se conforme à une longue liste de normes exigées par la société mère allemande. «Nous avons des techniciens en haute tension formés à l’étranger, qui ont subi des tests rigoureux pendant trois ans», a déclaré García Calderón. “Nous disposons également d’équipements et d’outils spéciaux pour l’entretien adéquat de ce type de véhicule.”

De son côté, Gonzalo Flechelle, directeur de Porsche Pérou, a déclaré que durant ces années, la marque s’est soigneusement préparée à accueillir l’électromobilité. «L’entrée des véhicules hybrides dans le pays et l’acceptation du public, ont ouvert la voie au monde de la mobilité électrique, une nouvelle ère où l’on peut combiner deux concepts apparemment antagonistes: l’esprit sportif et la consommation zéro de carburant. Nous sommes fiers de créer un précédent dans le segment des voitures de luxe et d’apporter le futur au présent.

«Nous avons promis une vraie Porsche pour l’ère de l’électromobilité, une voiture de sport fascinante qui non seulement excite en termes de technologie et de dynamique de conduite, mais suscite également la passion de toutes sortes de personnes, comme l’ont fait ses prédécesseurs légendaires. Maintenant, nous remplissons cette promesse », a souligné Flechelle. “Aujourd’hui, nous réaffirmons la réinvention électrisante de Porsche, un jalon qui est venu créer un précédent dans l’histoire de la marque au Pérou et dans le monde.”

En outre, Flechelle a noté que le nouveau Taycan est équipé de ses propres chargeurs, dont un portable. «Cela permet à leurs propriétaires de recharger la batterie, par exemple chez eux ou au bureau, et de sécuriser la charge où qu’ils soient. La technologie incorporée permet également de recharger le réseau de chargeurs que l’on trouve sur la voie publique, les hôtels, les banques, etc.

Flechelle a également souligné l’utilisation du configurateur de voiture Porsche afin que les gens puissent se familiariser avec le Taycan sans avoir à quitter la maison. “En utilisant cet outil numérique, les clients et les fans peuvent choisir le modèle, la couleur, les roues, les sièges, les finitions intérieures, bref, ils peuvent configurer le Taycan de leurs rêves”, a déclaré le directeur Porsche. “Une fois qu’ils ont configuré leur voiture, ils peuvent connaître le prix d’achat et générer un code avec lequel n’importe lequel de nos dirigeants peut les aider à commander la voiture à l’usine.”

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’électromobilité, le constructeur allemand estime que la présence de voitures Porsche hybrides rechargeables et électriques augmentera de 40% en Amérique latine et dans les Caraïbes au cours des cinq prochaines années, et d’ici 2025 la marque projette que l’une de chaque deux Porsche vendues dans le monde auront une propulsion électrique ou hybride, en même temps à la recherche d’une production sans aucune empreinte écologique, c’est-à-dire une «Zero Impact Factory» ».

Performances et efficacité du Taycan

La version la plus puissante de la gamme Taycan, le Turbo S, délivre jusqu’à 761 chevaux métriques (560 kW) grâce aux fonctions overboost et Launch Control. De son côté, le Taycan Turbo est capable de générer jusqu’à 680 ch (500 kW). Le Taycan Turbo S accélère de 0 à 100 km / h en 2,8 secondes, tandis que le Taycan Turbo le fait en 3,2 secondes. Le Turbo S a une autonomie allant jusqu’à 412 kilomètres, qui s’élève à 450 kilomètres dans la version Turbo (selon le cycle d’homologation WLTP). La vitesse maximale des deux modèles à traction intégrale est de 260 km / h.

En revanche, le Taycan 4S, équipé des fonctions overboost et Launch Control, délivre 530 ch de puissance (390 kW), accélère de 0 à 100 km / h en 4,0 secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km / h. Son autonomie maximale est de 407 kilomètres.

«Pour la plupart des clients, sinon tous, avoir une voiture d’une autonomie de 400 kilomètres suffit pour se déplacer en ville pendant une semaine entière sans recharger les batteries», a déclaré Flechelle. «Pour donner un exemple, une personne qui vit à La Molina, sur l’avenue Planicie, et se rend chaque jour à son bureau de San Isidro, à Corpac, parcourra environ 30 kilomètres par jour pour aller et venir. Avec un Taycan, vous pouvez faire ce voyage pendant plus de 13 jours sans recharger ».

Design pur, ADN Porsche

Avec son design épuré et épuré, le Taycan inaugure une nouvelle ère. En même temps, il conserve l’ADN indéniable de Porsche. La face avant se distingue par ses lignes particulièrement larges et plates, aux profils très marqués. La silhouette attire l’attention sur la ligne de toit sportive, qui tombe vers l’arrière. Les sections latérales clairement sculptées sont également caractéristiques. Le cockpit élégant, les montants C bien mis en valeur et les épaules prononcées se traduisent par un arrière fortement marqué, typique de la marque. Il y a aussi des éléments innovants tels que le logo Porsche effet verre, qui est intégré dans la bande de phare à l’arrière. Grâce au coefficient Cx de 0,22, la carrosserie du Taycan, avec son aérodynamisme bien conçu, contribue de manière significative à améliorer l’efficacité et l’autonomie de ce modèle sportif.

Design intérieur unique avec de grands écrans numériques

L’habitacle marque le début d’une nouvelle ère avec sa structure claire et sa toute nouvelle architecture. Le tableau de bord autoportant et incurvé est le point le plus élevé du tableau de bord. De cette manière, il est clairement centré sur l’axe de vision du conducteur. Un écran d’infodivertissement central de 10,9 pouces et un écran du passager avant en option se combinent pour former une bande de verre intégrée dans une surface au fini noir. L’interface utilisateur a été conçue dès le départ pour le Taycan. Les boutons de commande classiques, tels que les commutateurs et les boutons, ont été considérablement réduits. Désormais, le fonctionnement des fonctions tactiles est intelligent et intuitif.

Avec le Taycan, Porsche propose pour la première fois le choix d’un habitacle entièrement sans cuir. Les intérieurs fabriqués avec des matériaux recyclés innovants montrent l’idée de durabilité que poursuit cette voiture de sport électrique. Les repose-pieds arrière (évidements dans la batterie moulés pour gagner de la place à l’arrière), assurent un plus grand confort dans la deuxième rangée de sièges et permettent de réduire la hauteur de la voiture pour atteindre cette silhouette basse typique des voitures de sport. En termes d’espace de rangement, il y a deux coffres dans le Taycan: un avant d’une capacité de 81 litres et un arrière de 366 litres.

Systèmes de transmission et de transmission à deux vitesses innovants

Le Taycan dans les versions présentées dispose de deux moteurs électriques d’une efficacité exceptionnelle, un sur l’essieu avant et un à l’arrière, ce qui rend les deux versions à traction intégrale. Tant l’autonomie que la puissance continue offertes par les systèmes de propulsion bénéficient du rendement élevé des systèmes synchrones qu’ils montent. Le moteur électrique, la transmission et l’onduleur sont regroupés dans un ensemble très compact. Les modules ont la densité de puissance (kW par litre d’espace) la plus élevée de tous les groupes motopropulseurs électriques actuellement sur le marché. Une particularité des moteurs électriques est la conception en «épingle à cheveux» des bobines du stator. Cette technologie permet d’incorporer plus de section cuivre dans ce dernier composant, ce qui augmente la puissance et la paire avec le même volume.

La transmission à deux vitesses située sur l’essieu arrière est un élément innovant développé par Porsche. Le premier rapport permet au Taycan d’accélérer avec force au démarrage, tandis que le deuxième rapport, avec un rapport plus long, assure un rendement élevé et de grandes réserves de puissance, même à des vitesses très élevées.

Tous les systèmes de châssis connectés

Porsche utilise une commande centrale pour le châssis Taycan qui relie tous les systèmes de châssis. Le Porsche 4D Chassis Control analyse et synchronise toutes les fonctions impliquées dans la dynamique de conduite en temps réel. Les systèmes de châssis innovants comprennent une suspension pneumatique adaptative avec technologie à trois chambres, y compris le contrôle électronique des chocs PASM (Porsche Active Suspension Management) ainsi que le système de stabilisation électromécanique du roulis Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), qui à son tour inclut le système Porsche Torque VectoringPlus (PTV Plus). La commande de la transmission intégrale par deux moteurs électriques et le système de récupération d’énergie sont uniques. La capacité de récupération peut atteindre 355 chevaux métriques (265 kW), soit une puissance nettement supérieure à celle des concurrents. Les tests réalisés lors des phases de développement ont montré qu’environ 90% du freinage quotidien est réalisé exclusivement avec les moteurs électriques, sans qu’il soit nécessaire d’agir sur le système de freinage hydraulique.

Le profil des différents modes de conduite suit essentiellement la même philosophie que dans les autres modèles Porsche. Cependant, dans ce cas, il est complété par des configurations spéciales qui vous permettent de tirer le meilleur parti du système électrique. Quatre modes de conduite sont disponibles: «Autonomie», «Normal», «Sport» et «Sport Plus». En outre, certains systèmes permettent des paramètres personnalisés dans un cinquième mode «Individuel».

Prix ​​au Pérou

Pour en savoir plus sur les équipements spécifiques et les prix du Taycan au Pérou, les clients peuvent visiter le Configurateur de voitures Porsche ou visiter le Centre Porsche de Lima pour consulter un responsable des ventes. Les prix d’entrée de base de la Porsche Taycan au Pérou sont les suivants:

Taycan 4S à partir de 135000 $ US

Taycan Turbo à partir de US $ 174 900

Taycan Turbo S à partir de 209900 $