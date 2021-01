Thomas Tuchel C’est déjà l’histoire du Paris Saint-Germain. L’entraîneur allemand a été démis de ses fonctions d’entraîneur du club parisien, puisqu’il appartient déjà à Mauricio Pochettino. Moins d’une semaine après l’annonce officielle du club, Zsolt faible, L’assistant de Tuchel, a rompu son silence sur le départ des entraîneurs parisiens et a pointé du doigt Leonardo, directeur sportif du PSG.

Le licenciement

«Il nous a surpris le 23 décembre après avoir gagné 4-0 à Strasbourg. Leonardo nous a dit que Thomas Tuchel ne continuerait pas. Après avoir traversé des difficultés en 2020, avoir remporté des succès historiques pour le club, passer la phase de groupes de la Ligue des champions et se battre pour le championnat… Cela nous a semblé incompréhensible. En ignorant toutes les blessures que nous avons eues au cours de la saison et le coronavirus, je pense que c’était un exploit de clôturer l’année alors que nous la fermions. Nous nous étions dépassés. C’est la vérité”.

Vos options pour continuer sans Tuchel

«Je n’aurais pas continué même si cela m’avait été proposé. Ce n’était pas dans ma tête de ne pas suivre Thomas. Avant, j’avais déjà eu l’opportunité de rester entraîneur-chef à Salzbourg et à Leipzig, mais je n’acceptais pas. J’avoue que lorsque je me bats avec quelqu’un, il est de mon devoir de partager aussi les mauvais moments. La connexion que nous avons est très forte. Je lui ai donné ma parole, il me fait confiance et je ressens une part de ses succès et de ses échecs.

Leonardo – Tuchel tension

«Quiconque a suivi l’actualité de l’équipe pendant un certain temps aura entendu qu’il y avait des tensions entre le directeur sportif et l’entraîneur ces derniers mois. Le marché des transferts d’été n’a pas été comme nous l’aurions souhaité avec des joueurs importants quittant l’équipe avant les matchs clés du mois d’août. Cela a généré des tensions entre les différents chefs d’équipe et le staff coach, en plus du fait que le directeur sportif ne partageait pas les mêmes idées que l’entraîneur. Cela a conduit Leonardo à se voir à l’avenir travailler avec un autre personnel d’entraîneurs. Soyons honnêtes, cette relation n’était pas durable à long terme. Tôt ou tard, les performances allaient chuter à cause de cela. Si vous y réfléchissez, il valait mieux maintenant dire au revoir en haut et avec le sac à dos rempli surtout de bons souvenirs ».

Adieu

«Les relations personnelles sont étranges pour le football de haut niveau. A Paris, tout est dans une vitrine et beaucoup d’argent se déplace. Le succès sportif est la chose la plus importante et des relations trop étroites ne se forment pas. Les stars vivent dans une bulle, pas très ouverte aux autres et protègent au maximum votre vie privée. L’un de nos plus grands succès est que les joueurs ont veillé à ce que nous puissions gagner avec eux. Nous avons essayé de les soutenir en toutes circonstances.

Relation avec les footballeurs

«Nous avons ouvert la voie en tant que chefs d’équipe, mais nous avons traité les joueurs comme des coéquipiers. Ils pouvaient parler de ce qu’ils voulaient quand ils le voulaient avec nous. C’était un échange: si vous deviez serrer, nous avons serré, mais si cela pouvait être libéré, cela libérerait également. Gagner la confiance de tant de joueurs est un succès et un groupe uni sans précédent s’est formé au PSG. Mbappé, Verratti, Kimpembe ou Diallo m’écrivent pour me remercier de mon travail. Quand je l’ai lu, j’ai pensé que mon travail avait un sens au-delà du succès que nous avons obtenu.