Formé à la carrière du Real Gijón, il se souvient que “nous n’avons pas disputé de matches officiels, seulement des matches amicaux contre les écarts de l’équipe”. Par conséquent, afin de jouer des matchs plus sérieux, il a décidé de signer pour Adaro et, plus tard, pour Cultural de Aboño. “Jouer à Aboño était l’illusion que j’avais quand j’ai commencé à jouer, le Sporting l’a été plus tard”, rappelles toi.

Dès ses premiers matchs, Prendes s’est démarqué en tant que buteur avant, avec un nez, gros, rapide, avec une bonne tête et un bon coup. “J’ai toujours aimé marquer plus avec mon pied qu’avec ma tête”, confie l’attaquant, qui se souvient pourtant surtout d’un but qu’il a marqué contre Saragosse, à El Molinón, avec une tête redoutable. “C’était un très beau but”, souligne-t-il. “J’ai toujours joué comme avant-centre, mais parfois aussi comme ailier”, analyse-t-il, “J’ai marqué beaucoup de buts, c’est ce que j’ai le plus aimé, mais j’ai aussi beaucoup aimé faire une bonne passe.”

Prendes se souvient qu’au cours de ses années en tant que rojiblanco “le Sporting a passé un très bon moment”. Après avoir rejoint la filiale rojiblanco, il a fait ses débuts avec la première équipe après avoir été relégué en deuxième division. Deux saisons plus tard, il était l’un des bastions de la promotion réalisée, marquant plus de trente buts. Après trois saisons dans l’élite, le club a de nouveau décliné. Dans la division argent, il a joué trois saisons supplémentaires, avant de se rendre à Murcie. En tout, Il a joué 177 matchs avec l’équipe de Gijon, dans lesquels il a marqué 88 buts.

Son arrivée au Sporting, cependant, était particulière. Prendes, jouant pour Aboño, a également signé pour la filiale Sporting, bien qu’il ait continué à jouer pour Aboño. “Santander est venu essayer de me signer, je suis allé faire un test en Cantabrie et, sur le chemin du retour, le Sporting m’a appelé”, se souvient-il, “ils m’ont dit que si je signais pour Santander, ils mettraient le dossier subsidiaire et je pourrais perdre jusqu’à deux ans. sanction pour la duplication de jetons ». Alors, “J’ai conclu un accord avec le Sporting et j’ai signé pour cinq ans”. La négociation n’a pas été facile. «Nous nous sommes rencontrés à quatre heures de l’après-midi et je voulais aller au cinéma à cinq heures trente. Quand nous avons terminé, il était huit heures de l’après-midi », se souvient-il.

Une décision dont, assure-t-il sans hésitation, «je ne le regrette pas». Surtout, à cause des amitiés qui ont émergé dans les vestiaires. «Après l’entraînement, nous allions toujours une demi-douzaine de joueurs prendre un verre à Corrida Street, nous avions beaucoup de confiance entre nous », estime-t-il,« parfois nous nous sommes réunis jusqu’à neuf heures ». Pour Prendes, c’était “une autre façon de vivre et de jouer au football”.

Ainsi, il illustre, “Nous allions en tram à El Molinón pour jouer ou nous entraîner et, quand il faisait beau, nous revenions en marchant autour du mur”. Quelque chose d’impensable aujourd’hui. Les concentrations étaient également différentes. “Nous jouions à quatre heures de l’après-midi, et nous restions au Choco Chiqui à midi et nous y mangions, puis nous allions tous ensemble à pied vers le terrain.”

Pendant son séjour au Sporting, il a joué une partie d’une saison en prêt à Murcie, qui évoluait alors en Première Division. “Je suis arrivé jeudi et dimanche nous avons joué contre Bilbao, qui jouait le titre”, se souvient-il, “j’ai marqué deux buts pour eux”.. Quelques-uns qui n’étaient pas suffisants. Lors du match suivant, décisif, ils sont tombés à Las Palmas, après que l’équipe a raté un penalty dans les dernières minutes. Cela les a conduits à une promotion de relégation et, dans le premier match, Prendes s’est cassé le péroné. Il est retourné au Sporting et, plus tard, a signé pour trois saisons avec Murcie.

Il n’a joué que deux, puisque le troisième est allé à Tenerife et, après cela, “je suis retourné aux Asturies”. Il a passé deux ans à Avilés et un autre à Pelayo, où il se souvient que “j’ai joué blessé”. Lors de la visite chez le médecin du Sporting, les pires pronostics ont été accomplis. “J’avais une tension dans l’aine et, à cause du jeu blessé, je suis devenu silencieux”, Explique. Pour continuer à jouer au football, il a dû subir une intervention chirurgicale. Une étape dans la salle d’opération qui n’était pas indispensable pour continuer son quotidien. “J’ai fait le calcul et j’ai décidé de prendre ma retraite”, souligne-t-il, “j’ai facturé les matchs auxquels j’avais joué et, pour ceux que je n’avais pas, je suis retourné au club.” Il avait 33 ans. Après cela, il a travaillé dans plusieurs entreprises familiales, jusqu’à sa retraite, mais un demi-siècle plus tard, il n’oublie pas une grande partie de ses objectifs, comme celui de se rendre à Saragosse.