Cristiano Ronaldo Il a été le principal protagoniste de la soirée de la victoire de la Juventus contre le Dinamo Kiev. Les Portugais ont marqué le objectif de carrière 750 entre clubs et équipe nationale, 750 autant dans l’élite qui veulent qu’il y en ait beaucoup plus, car les Portugais n’envisagent pas de prendre leur retraite pour l’instant.

«750 buts, 750 moments heureux, 750 sourires sur les visages de mes fans. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce magnifique chiffre », a écrit le Portugais sur ses réseaux sociaux après le match. De toute évidence, les félicitations à Cristiano Ronaldo sur Twitter et Instagram ont suivi. L’un de ceux qui avaient un message pour les Portugais était Iker Casillas, qui au lieu de le féliciter comme tel, a choisi de troller CR7.

Seulement 750? Tu peux faire mieux !! 😏 https://t.co/7UecYADeXe – Iker Casillas (@IkerCasillas) 3 décembre 2020

Seulement 750? Peux tu le faire mieux!”, Iker Casillas a écrit à son ancien coéquipier du Real Madrid via Twitter, évoquant le précédent tweet du joueur de la Juventus, dans lequel il célébrait ces 750 buts et remerciait tout le soutien reçu: «Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui ils m’ont aidé à atteindre ce nombre incroyable, grâce à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour.

Un Iker Casillas qui a toujours montré de l’admiration pour Cristiano Ronaldo malgré ces blagues qu’il fait habituellement non seulement avec lui mais avec de nombreux autres anciens coéquipiers et amis. En fait, il y a quelques mois, l’homme de Móstoles a déclaré: «Cristiano a toujours eu un grand désir d’être le meilleur, depuis qu’il était enfant et je pense qu’il l’a réalisé. Si je dois le comparer à Messi, ce que Cristiano a fait est plus impressionnant car nous connaissons tous le talent de Messi ».

«Je pense que nous avons eu la chance d’avoir deux joueurs phénoménaux. Pour les personnes qui ne connaissent pas Cristiano, il peut paraître vaniteux et arrogant, mais il est totalement le contraire », Ajoutait à l’époque Iker Casillas sur la figure de Cristiano Ronaldo, à nouveau d’actualité pour ces 750 buts dans l’élite.